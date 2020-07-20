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Yeditepe Üniversitesi’nden ABD ve Kanada’da Çift Diploma Anlaşması

Yeditepe Üniversitesi, ABD’deki Coe College ve Kanada’daki Huron Üniversitesi ile bu yıl yaptığı çift diploma anlaşmaları ile öğrencilerine dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor

Eğitim 20.07.2020, 11:20
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Yeditepe Üniversitesi’nden ABD ve Kanada’da Çift Diploma Anlaşması

Covid-19 pandemisi nedeniyle, dünyada dolaşım bir süreliğine ertelenmiş olsa da, dünya vatandaşı bilim insanları çözüme en yakın kişiler olarak her gün umudumuzu tazeliyor.

70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerden biri olma özelliğini taşıyan ve farklı ülkelerde çift diploma anlaşmaları bulunan Yeditepe Üniversitesi, bu yıl ABD ve Kanada’da iki üniversite ile daha yaptığı çift diploma anlaşmasıyla öğrencilerini dünya vatandaşı olma hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nün ABD’deki Coe College ile yaptığı anlaşmaya göre öğrenciler ilk iki yıl Yeditepe Üniversitesi’nde, sonraki iki yıl ise Coe College’da eğitim alarak Fizik alanında iki üniversitenin diplomasını almaya hak kazanıyor.

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nün Kanada’nın Huron Üniversitesi ile yaptığı çift diploma programına göre de bu bölümü tercih eden Yeditepeliler, iki yıl Yeditepe Üniversitesi’nde, sonraki iki yıl da Huron Üniversitesi’nde eğitim alarak Ekonomi alanında iki diploma sahibi olma fırsatı yakalıyor.

Dünyaya Yayılan İşbirliği

Yeditepe Üniversitesi’nin, dünya genelinde 70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması bulunuyor. Üniversitenin ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nün ABD’deki University of North Carolina Wilmington’la, Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü’nün Almanya Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’yle çift diploma ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nün Kanada Ontario Üniversitesi ile değişim anlaşması bulunuyor. Diğer fakülte ve bölümleri için dünyanın çeşitli üniversiteleriyle çift diploma anlaşması hazırlıkları devam eden Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı birçok ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşması ile öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma olanağı sunuyor.

8 Farklı Yabancı Dil Öğrenme Olanağı

Kulağa klişe gibi gelse de değişmeyen gerçek, bir lisan bir insan… Bildiğiniz lisan kadar iletişim kurabiliyor, anlayabiliyor, kendinizi anlatabiliyor, öğrenebiliyor, kariyer fırsatı yakalıyorsunuz.

Eğitim dili İngilizce olan Yeditepe Üniversitesi, bu güçlü gerçekten hareketle öğrencilerine İngilizcenin yanı sıra 8 farklı dil öğrenme olanağı sunuyor. Üniversite ayrıca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü’nde Almanca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Fransızca, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Rusça eğitim veriyor.

Kampüs Üniversitesi

Bir eğitim kurumunun üniversite olduğunu anımsatan en önemli özelliklerden biri ağaçların arasından sızan güneş ışıklarının aydınlattığı bir masada ders çalışılan, çimenlerinde oturulan, spor alanlarında enerjinin neşeye çevrildiği, bir kültürün paylaşıldığı, pandemi döneminde online ders almak zorunda kalındığında özlenen bir kampüsünün varlığı.

Yeditepe Üniversitesi, yurtları ve sosyal alanları ile İstanbul Ataşehir’deki 26 Ağustos Yerleşimi’nde bulunan bir kampüs üniversitesi. Bu özellik öğrencilerin kendi bölümleriyle ilgili eğitim alırken birçok sosyal olanaktan ve aynı zamanda, diğer bölümlerle işbirliği halinde sağlanan ek eğitim ve gelişim olanaklarından kolaylıkla yararlanması, akademik ve sosyal açıdan hayata hazırlanması için ideal bir ortam sağlıyor.

İş Dünyası Kampüste

Yeditepe Üniversitesi’nde, “Üniversite-Sanayi-Kamu” işbirliği yapısı en verimli şekilde işletiliyor. Bu üçlü sistem, üniversitede üretilen bilimin teknolojiye ve ürüne dönüşmesinde önemli rol oynarken diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirlikleri, staj ve eğitim uygulamaları öğrencilerin iş dünyası ile kampüste tanışmasına olanak tanıyor. Öyle ki iş dünyası ile gerçekleştirilen projelerle meslek hayatlarının kısa bir simülasyonunu yaşayan öğrenciler, projesinde çalıştıkları şirketlerde kariyerlerine devam edebiliyor.

Mezunların yaklaşık yüzde 60’ı hemen mezuniyet sonrasında, diğerleri ise mezun olduktan sonra 6 ay içinde iş bulabiliyor. Alanlarında aldıkları eğitimle tam donanımlı ve yetkin olarak mezun olan Yeditepeliler, aldıkları eğitimin avantajını kullanarak kısa sürede pozisyonlarında yükselebiliyor.

Uluslararası Tanınırlık

“Atatürk Rönesansını Devam Ettiren Üniversite” sloganıyla 1996 yılında yola çıkan Yeditepe Üniversitesi, bugün uluslararası tanınırlığa sahip bir eğitim kurumu.

Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) ve Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı’ndan geçen Yeditepe Üniversitesi, eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimleriyle tescilliyor. Yeditepe Üniversitesi ayrıca dünya üniversiteler sıralamalarında da yerini alıyor:

. Sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda dünyanın en iyi 90 üniversitesinin temsil edildiği Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı’nın (ISCN) üyesi;

. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) üyesi;

. Üniversitelerde sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk ve tek derecelendirme kuruluşu olan UI GreenMetric’in (Yeşil Ölçüm) 2017,2018 ve 2019 değerlendirmesinde, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ön sıralarda;

. 2019 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması, “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu” açısından birinci sırada;

. Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019 ve 2020’de Asya Üniversiteleri sıralamasında (Asia University Ranking), 351 – 400 aralığında;

. Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019 ve 2020’de Genç Üniversiteler sıralamasında (Young University Ranking), 351 – 400 aralığında;

. Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2020’de Dünya Etki Sıralamasında (The Global Impact Ranking),401-600 aralığında;

. Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019’ da Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında (Emerging Economies Ranking) , 351+’da;

. Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019’ da Klinik, Klinik Öncesi ve Sağlık sıralamasında (Clinical, Pre-Clinical & Health Sciences) , 601+’da.

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