YDÜ Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı

ODTÜ URAP’ın açıkladığı üniversiteler alan sıralamasında, Yakın Doğu Üniversitesi, açık ara KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer aldığı 7 kategorinin 6’sında Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, listede yer aldığı 7 kategoride de KKTC’nin en iyi üniversitesi olurken; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik Bilimleri, Teknoloji, Biyoloji Bilimleri ve Kimya Bilimleri kategorilerinde listede yer bulan tek KKTC üniversitesi oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın (Akademik Performansa Göre Üniversitesi Sıralaması) 2021-2022 alan sıralamaları açıklandı. Dünya genelinde 3 bin üniversiteyi, bilim alanlarına göre sıralayan yükseköğretim derecelendirme kurumunun, 2021-2022 sıralamasında, Yakın Doğu Üniversitesi 7 kategoride yer aldı.

Son beş yıllık akademik performansa göre, Türkiye üniversiteleri ile birlikte değerlendirildiği listede YDÜ, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”nde Türkiye’nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı. “Fizik Bilimleri” alanında Türkiye’de 11, “Mühendislik” alanında ise 13’üncü sırada yer alan Üniversite, bu kategorilerde ilk 15 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi. YDÜ, aynı zamanda “Teknoloji” (16), “Biyoloji Bilimleri” (17) ve “Kimya Bilimleri” (19) kategorilerinde de Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı. “Tıp ve Sağlık Bilimleri” alanında 41’inci sırada gösterilen Üniversite, yer aldığı bütün kategorilerde KKTC’nin en iyi üniversitesi olurken; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik Bilimleri, Teknoloji, Biyoloji Bilimleri ve Kimya Bilimleri kategorilerinde listede yer bulan tek KKTC üniversitesi oldu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Kat ettiğimiz yol gurur verici.”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın son beş yıllık akademik performansları baz alarak Türkiye ve dünya üniversitelerini sıraladığı listede; Yakın Doğu Üniversitesi’nin yedi kategoride KKTC’nin en iyi üniversitesi, beş kategoride ise listede KKTC’den yer alan tek üniversite olma başarısı göstermesinin gurur verici olduğunu söyleyen YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Listede yer aldığımız 7 kategorinin 6’sında Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasında yer almamız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir bilim ve kültür adasına dönüştürme misyonumuzda kat ettiğimiz yolu göstermesi açısından son derece gurur verici” açıklamasını yaptı.

Suat Günsel, URAP’ın açıkladığı listede, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yer aldığı 7 kategoride de KKTC’nin en iyi üniversitesi olduğunu vurgulayarak, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik Bilimleri, Teknoloji, Biyoloji Bilimleri ve Kimya Bilimleri kategorilerinde ise KKTC’yi temsil eden tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Bilim üretmeye, vizyon geliştirmeye ve KKTC’miz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.