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YDS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçlarını açıkladı.
Eğitim 08.11.2022, 10:34
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçlarını açıkladı.
23 Ekim’de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.