Yazar ve şairler liseli gençlerle yazarlık atölyesinde buluşuyor

Yazarlık Atölyesi Projesi, sosyal bilimler lisesi öğrencilerini yazar ve şairlerle buluşturacak. Pilot uygulaması 15 sosyal bilimler lisesinde başlayan proje, gelecek yıl tüm sosyal bilimler liselerinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra iletişim, iş birliği halinde çalışabilme, liderlik, empati kurabilme gibi becerilerinin geliştirilmesine yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla başlatılan “Sosyal Bilimler Liseleri Yazarlık Atölyesi Projesi" ile öğrencilerde sentez becerilerinin geliştirilmesi, yazılı ifade ve dil becerilerinin desteklenmesi ve öğrencilerin keşfederek öğrenmesi amaçlanıyor. Atölye etkinliklerine tüm Türkiye’de belirlenen 15 sosyal bilimler lisesinin her sınıf düzeyindeki öğrenciler katılacak. Şair, yazar ve akademisyenlerin vereceği derslerin hedefinde öğrencilerin kendini ifade etme ve öz disiplin becerilerinin geliştirilmesi, öğrenciler arasından çıkacak yeni kalemlerin keşfedilmesi yer alıyor.

Haziran ayında tamamlanması planlanan proje sürecinde şair, yazar ve akademisyenler öğrencilerle çevrim içi ortamda bir araya gelecek. Bu eğitim-öğretim döneminde Rize Sosyal Bilimler Lisesi’nin koordinatörlüğünde 15 okulda gerçekleştirilen “Sosyal Bilimler Liseleri Yazarlık Atölyesi” etkinlikleri, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren tüm sosyal bilimler liselerinde yaygınlaştırılacak.