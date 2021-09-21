banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor

Yaz okulları sona erdi

9 bin Altındağlı çocuğu buluşturan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları sona erdi. Yaz Okullarının son gününde, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da, çocukların neşesine ortak oldu. Yaz Okullarına katılan tüm çocuklara sertifika verildi.

Eğitim 21.09.2021, 08:54
Yaz okulları sona erdi

9 bin Altındağlı çocuğu buluşturan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları sona erdi. Yaz Okullarının son gününde, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da, çocukların neşesine ortak oldu. Yaz Okullarına katılan tüm çocuklara sertifika verildi.

Altındağlı çocuklardan büyük ilgi gören Yaz Okulları sona erdi. Bu yıl 40 farklı branşla açılan yaz okulları, 9 bin Altındağlı çocuğu buluşturdu. Çocuklar sanatla ve sporla dopdolu bir yaz geçirdi. Yaz Okulları’nın başladığı ilk gün olduğu gibi, son gününde de Altındağlı çocukları yalnız bırakmayan Başkan Balcı, yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiren tüm çocuklara teşekkür etti. Başkan Balcı “Önümüzdeki yıllarda daha fazla çocuğumuza ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız. Altındağ’da ne kadar fazla çocuğun yüzü gülerse, Altındağ da o kadar güzelleşir bizim için. dedi.

Hem fiziksel hem sosyal gelişim

Yaz okullarının, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Balcı, “Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece Altındağ’ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından belirlenen yetenekli çocuklarımızı, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haydi gençlik merkezlerine

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, tüm gençlerin mahallelerinde bulunan Gençlik Merkezlerine koştuğunu ifade eden Başkan Balcı “Önümüzdeki yaza kadar, tüm gençlerimizi Gençlik Merkezlerimize çağırıyor, bu merkezlerden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0