YATED Atölyesi, denizcilik alanında kalifiye eleman yetiştirecek

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bir araya gelmesiyle hayata geçirilen Yat Ve Tekne Motorları Atölyesi (YATED Atölyesi), denizcilik endüstrisi için kalifiye ara eleman yetiştirecek. YATED Atölyesinde eğitim görecek öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili müfredatına bağlı kalınarak hazırlanan dersler verilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda, 12’nci sınıfta okuyan 23 öğrenci, atölyenin ilk mezunları olarak sektöre kazandırılacak.

Deniz endüstrisinin en önemli eksikliklerinden biri olan kalifiye ara eleman ihtiyacının giderilmesi konusunda destek olmak amacıyla, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir araya gelerek, motorlu araçlar teknolojisi alanı otomotiv elektromekanik dalı altında Yat Ve Tekne Motorları Atölyesini kurdu. Milli Eğitim Bakanlığının ilgili müfredatına bağlı kalınarak hazırlanan dersler ile eğitiminin verileceği, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan YATED Atölyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda 12’nci sınıfta okuyan ve YATED üyelerinde staj yapmakta olan 23 öğrencisini ilk mezunlar olarak sektöre kazandırmayı amaçlıyor. Bu sene projeye 10’uncu sınıfta okuyup da programa dahil olan 32 öğrenci ise YATED tarafından finanse edilerek yenilenmiş YATED atölyesinde eğitim görecek ve 2023 yılında stajlarına başlayarak 2024 senesinde mezun olacaklar.

Denizcilik endüstrisinin kalifiye ar eleman ihtiyacını karşılama amacıyla hayata geçirilen YATED Atölyesi Projesi, Suzuki Marin, Mercury Marin, Mengi Yay ve Trio Deniz, Yamaha, Depar Motor ve Data Hidrolik, Safter Marin gibi prestijli şirketler tarafından destekleniyor.

YATED Atölyesi Projesinin tanıtımının yapılacağı basın toplantısı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu’nun katılımıyla 20 Ekim Çarşamba günü Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YATED Atölyesi’nde gerçekleştirilecek.