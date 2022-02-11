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Yaşar Üniversitesi’ne prestijli iş birliği

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği’nin, Avrupa Komisyonu fon desteği ve 5 ortak kurumla yürüttüğü “Avrupa Üniversitelerinde Öğretim ve Öğrenim için Liderlik ve Organizasyon (LOTUS)” isimli Erasmus + Projesi’nde 17 ülkedeki 26 üniversiteden biri olmaya hak kazandı.

Eğitim 11.02.2022, 10:18
Yaşar Üniversitesi’ne prestijli iş birliği

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği’nin, Avrupa Komisyonu fon desteği ve 5 ortak kurumla yürüttüğü “Avrupa Üniversitelerinde Öğretim ve Öğrenim için Liderlik ve Organizasyon (LOTUS)” isimli Erasmus + Projesi’nde 17 ülkedeki 26 üniversiteden biri olmaya hak kazandı.

LOTUS projesi; Avrupa Üniversiteler Birliği’nin öncülüğünde, İrlanda Üniversiteler Birliği, Finlandiya Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi ve Avrupa Öğrenci Sendikası gibi ortaklarla yürütülüyor. Proje kapsamında ikinci grupta Hollanda, Almanya, İspanya, Macaristan, Portekiz, Avusturya, Polonya, Finlandiya, Norveç, İsveç, Ukrayna gibi 17 farklı ülke temsil edilirken Yaşar Üniversitesi, Türkiye’den katılan tek üniversite oldu. Yaşar Üniversitesi’ndeki altı kişilik proje ekibinde; yürütücülüğü Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Özköse Bıyık yaparken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek ve farklı fakülteleri temsilen Dr. Öğretim Üyeleri Mehmet Kahyaoğlu, Efthymia Staiou, Mauricio Gabriel Morales Beltran ve Öğrenci Konseyi Başkanı Sırma Akcan yer alıyor.

17 ülkeden seçilen 26 üniversite arasında yer aldı

Projenin ana hedefinin, Avrupa’da üniversitelerin eğitim- öğretimle ilgili kapasite artırma ve stratejik değişim yönetimi çalışmalarına katkı sağlamak olduğunu belirten Dr. Çağrı Özköse Bıyık, “Projenin içindeki en temel programlardan biri, Liderlik Geliştirme Programı. Bu bağlamda, 2021 ve 2022’de, yaklaşık 30’ar üniversiteden oluşan iki farklı grup yüksek öğretim kurumuyla iş birliği yapılarak bu üniversitelerdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili değişim ve yenilikçilik çabalarına destek olmak hedeflenmiş. İkinci grup için başvurular, 2021 yaz döneminde alındı ve seçilen üniversiteler rekabetçi bir karar verme sürecinin ardından açıklandı. Yaşar Üniversitesi, 17 ülkeden seçilen 26 üniversite arasında yer aldı” dedi.

Avrupa üniversiteleri ile iş birliği

Çağrı Özköse Bıyık, LOTUS projesinin amaçlarının, Yaşar Üniversitesi’nin 2020-2025 Stratejik Planı’nda yer alan öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, eğitimde dijitalleşme düzeyinin artırılması gibi eğitim hedefleriyle de örtüştüğünü belirterek, “Süreç, Avrupa’dan başka yüksek öğretim kurumlarıyla birlikte deneyim ve bilgi paylaşımı yaparak ilerleyecek. Bu sürecin aktif öğrenme, öğrenci-merkezli öğretim, eğitimde dijitalleşme vb. açılarından üniversitemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Proje yürütücüsü Dr. Özköse Bıyık, “Avrupa Üniversiteler Birliği, üniversitelerin başvuru metninde belirttiği stratejik hedeflerine göre, beş farklı çalışma grubu oluşturmuş. Bu çalışma grupları, Haziran 2022’ye kadar çeşitli buluşmalar gerçekleştirip iyi ve etkili bulunmuş pratikleri paylaşacak ve birbirlerinin çalışmalarına geri bildirim verecek. Yaşar Üniversitesi, Almanya’dan Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Hollanda’dan Twente Üniversitesi, Polonya’dan Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Ukrayna’dan Sumy State Üniversitesi ile ‘Öğretimde liderlik yenilikçilik, öğrenme değerlendirme politikaları ve pratikleri ile öğrenme ve öğretimi geliştirecek kurumsal yapı ve uygulamalar’ öncelikli hedefleri kapsamında iş birliği yapıyor” dedi.

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