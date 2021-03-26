Yaşadığı sorunu öğrencilerinin yaşamasını istemedi, köy okulunu özel okula çevirdi

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Ayvalıbağ Köyü İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Kadir Harmancı, kendi çabaları sonucu okula birçok materyal kazandırdı. Köy okulundaki sınıfları özel okullarda bile olmayan araç gereçlerle donatan vefakar öğretmen, öğrencilerin yüreğine dokunmayı başardı.

Kayseri’nin Silahtar köyünde çocukluğu gecen ve köy okullunda okuduğu dönemde eğitiminde zorluklar yaşayan sınıf öğretmeni Kadir Harmancı, görev yaptığı Pervari Ayvalıbağ köyündeki öğrencilerin aynı zorlukları yaşamamaları için seferber oldu. Harmancı, sınıfını bir özel okulda olmayan araç gereçlerle doldurarak öğrencilerin faydalanmasını sağladı.

Köy okulunda öğrencilere eğitim vermekten çok mutlu olduğunu belirten sınıf öğretmeni Kadir Harmancı, kurduğu sınıfı gören öğrenci velilerinin kendisini takdirle karşıladığını söyledi. Harmancı, "Bu sınıfı yapmamızdaki amaç bilimi, teknolojiyi, müziği derslerin içine katarak yaşam alanı oluşturup daha kalıcı daha etkili öğrenmelerini sağlamak ve çocukların algı seviyesini en üst düzeye çıkarmaktır" dedi.

Öğretmen ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirten 2. sınıf öğrencisi Ayşe Aktağ, sınıfta her türlü araç gereçlere sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi. Aktağ, "Sınıfımı çok seviyorum, öğretmenimi çok seviyorum. Çok güzel eğleniyoruz” diye konuştu.