Yarım asırlık köy kütüphanesi, 10 binin üzerinde kitapla hizmet veriyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde 1964 yılında açılan kütüphane 10 bini aşkın eseriyle hizmet veriyor.

Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyü doğası ve tarihinin yanı sıra kültürel değerleri ile dikkatleri çekiyor. 2015 yılında nüfusun 2 binin altına düşmesi nedeni ile 39 yıl sonra köye dönüşen Kızılcaören’de bulunan kütüphane 57 yıldır hizmet veriyor. Çevre köyleriyle birlikte Kızılcaören’in kültürel ihtiyacına önemli katkı sağlayan kütüphane Pandemi dolayısı ile en durgun dönemini yaşıyor. Kütüphane memuru Adem Er, caminin yanında köy okuma odası olarak faaliyete başlayan kütüphanenin bölge halkına hizmet verdiğini ifade ederek, “Kütüphanemizde 10 bin 961 kitap bulunmaktadır. Pandemi dolayısıyla şu anda okuyucu sayımız çok düşük. Ondan önce okuyucu sayımız güzeldi. Taşıma sisteminde daha iyiydi. Kütüphanemiz kaynak bakımından zengin, okuyucunun istediği her türlü kaynağa sahibiz” dedi.

4 adet el yazması kitap Amasya kütüphanesine devredildi

Er, kütüphanede bulunan 4 adet el yazması kitabın 1991 yılında Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesine devredildiğini belirterek, “2016 yılında 15 kitap 1928 öncesi harf devrimi öncesi kitaplarda Amasya kütüphanesine devredilmiş. Şuada kütüphanemizde sadece 1950 yılında basılan Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy’un yöremiz için yazmış olduğu kitap var" diye konuştu. Köyde açılan okulun Cumhuriyet dönemi öncesine dayanmakta olduğunu belirten Er, Rüştiye okulunun Cumhuriyet dönemi öncesi üçüncü sınıfa kadar öğrenci okutmuş olduğunu sözlerine ekledi.