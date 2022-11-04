Yardım durakları dayanışmayı arttıracak

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından yapılan proje ile 7 otobüs durağında yardımlaşmayı özendiren resim, şiir ve yazılar duraklara asıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Siverek Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler "7 öğüt, yedi durak, yedi okul ve 7 değer" projesi çerçevesinde yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla ilçe merkezinde bulunan duraklara, yardımseverlik ile ilgili öğrencilerin hazırladıkları resim ve şiirler afiş haline getirilerek asıldı. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin öğütlerinin de yer aldığı yazılarla duraklarda yardımlaşma özendiriliyor. Yapılan proje ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Tufan Koçer yaptığı açıklamada, ’’Yedi öğüt yedi değer yedi durak yedi okul projesinde dünyada hoş görünün ve iyiliğin sembolü olan, Hz. Mevlana’nın yedi öğüdünden yola çıkarak yedi değer seçtik. Bu değerleri yedi okulla iş birliği içinde işleyerek öğrencilerden resim ve şiirler aldık. Belediyemizin desteği ile afişler haline getirdik ve bu afişleri yedi durakta sergiledik. 7 hafta boyunca farklı değerler işleyerek iyiye, doğruya ve güzele yönlendiren değerlerimizin öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza örnek olmasını amaçladık. Bu şekilde durakları kullanarak herkese ulaşmasını amaçladık, daha sağlıklı ve bilinçli bir toplum olmak için projemizi yaygınlaştırmak için ülkemizin her yerinde yayılması için böyle bir projeyi hayata geçirdik” dedi

Proje koordinatörlerinden Bilsem öğrencisi Ahmet Mirza Olgun, amaçlarının hayırseverlik değerlerini hatırlatmak olduğunu belirterek, "Bu proje çerçevesinde insanlara unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi hatırlatmak amacıyla otobüs duraklarına yardımseverlik ile ilgili öğrenci arkadaşlarımızın hazırladıkları resim ve şiirleri afiş haline getirerek astık. İnsanlar ve öğrenciler, arkadaşlarımızın yaptığı resimleri inceliyor, şiirleri okuyorlar. Yaptığımız proje şimdiye kadar insanlardan çok güzel tepkiler aldı" dedi. Proje koordinatörü öğrencilerinden Miraç Erdoğan’da,” Projemizde yedi okul ile iş birliği yapıyoruz okullardan topladığımız resim ve şiirleri topluyoruz. Her hafta topladığımız resim ve şiirleri afiş halinde bize veriyor, bizde duraklara asıyoruz böylece her bir değerimizi okullardan arkadaşlarımızın yaptığı resim ve şiirlerle insanlara ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Duraklarda asılan afişlerin dikkatini çektiğini ve çok beğendiğini söyleyen Selcan Yiğiter, "Ben okudum zaten çizilen resimleri de inceledim güzel bir proje inşallah daha da yaygınlaşır, yardımlaşma ile ilgili bu gibi çalışmaların devamını diliyorum. Bu gibi çalışmaların başka yerlerde afiş haline getirilmesi gerekir. Bu çalışmayı yapan öğrencileri tebrik ediyorum, inşallah daha da yaygınlaşır” diye konuştu.