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Yapay zekayla sınava hazırlanan 23 öğrenci LGS’de birincilik getirdi

20 HAZİRAN’DA YAPILAN LGS’DE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDEN 23 ÖĞRENCİ TÜM SORULARA DOĞRU CEVAP VEREREK TÜRKİYE GENELİNDE REKOR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Eğitim 16.07.2020, 18:23
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Yapay zekayla sınava hazırlanan 23 öğrenci LGS’de birincilik getirdi

20 Haziran’da yapılan LGS’de Bahçeşehir Koleji’nden 23 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye genelinde rekor başarıya imza attı.

Pandemi nedeniyle Mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrenciler, geçen yıla göre 600 bin fazla adayın dahil olduğu sınava yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlandı. 20 Haziran’da yapılan Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) Bahçeşehir Koleji’nden 23 öğrenci, 500 tam puan alarak Türkiye genelinde rekor bir başarıya imza attı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Türkiye genelinde 23 Bahçeşehirli öğrencinin LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, “Birincilik dereceleri ile bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve sınava giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize ve velilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin öğrenme hızına göre içerik sunuyoruz

“Mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrencilerimiz, sınava yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu Metodbox ile hazırlandı” diyen Özlem Dağ, “Kişiye Özgü Öğretim Modelimizle öğrencilerin öğrenme hızlarına göre içerik sunuyoruz, çok yönlü gelişimi ve düşünme becerilerini artıran STEM+A eğitimiyle çok yönlü gelişim sağlıyoruz ve sınava yönelik yoğun hazırlık programını içeren Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemleri’mizle öğrencilerimizi ulusal sınavlara tam hazır hale getiriyoruz. 23 öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap verdiği bu yılki LGS bize, yüz yüze eğitimde başarıyı getiren eğitim modellerinin yapay zekâ ile buluşmasının ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönemi başlattığını gösteriyor” diye konuştu.

Ön yargıları ortadan kaldırdık

LGS’deki başarılarını üç ana temelde toplayan Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinin sınavlardaki başarıda kendisini ispatladığına dikkat çekerek, “Bizim için önemli olan Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), STEM+A eğitimi ve Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi’dir. KÖM ile öğrencilerimizin öğrenme stillerini belirliyoruz, öğrenme hızlarını tespit ediyoruz, kazanım eksikliklerini tam zamanlı belirliyoruz. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak her bir öğrenciye özel çalışma programı uygulanıyor. STEM+A eğitimi ile çok yönlü gelişim sağlanıyor, disiplinler arası çalışma becerisi kazandırılıyor, düşünme becerileri geliştiriliyor. Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi ise deneme sınavları ve benzer soru kitapçıkları ile yürütülen yoğun hazırlık programımız. Tüm bu çalışmalarımızla uzaktan eğitim sürecinin, öğrencilerin ulusal sınavlardaki başarısını olumsuz yönde etkileyeceği ön yargısını ortadan kaldırmış olduk. Uzaktan eğitim ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri geçen yıla oranla daha büyük bir başarı elde etti. Bunun kaynağı da bu üç kriterin yapay zekâ tabanlı Metodbox’a taşınmasıyla derinleştirilmesidir” şeklinde konuştu.

Aileler öğrencilerin hedeflerine odaklanmalılar

Aileler ve öğrenciler için şu anki en önemli gündeminin lise seçimi olduğunu vurgulayan Dağ, “Bu anlamda biz onlara rehberlik yapıyoruz. Aileler lise seçerken öğrencinin hedeflerine odaklanmalılar. Öğrenci, bir sonraki üniversite sürecinde neler hedefliyor? Ve liselerin çıktılarına bakmalılar. Bu lisenin eğitim felsefesi nedir, bugüne kadarki mezunları nerelerdedir, topluma sunduğu fayda nedir, eğitim öğretim kadrosu gibi faktörleri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalılar” diyerek açıklamasını noktaladı.

Pandemi sürecine rağmen çalışma disiplinimizi koruduk

Tüm sorulara doğru cevap veren Ahmet Tolga Karabulut, “500 tam puan ya da buna yakın bir sonuç alacağımı düşünmüştüm. En kötü bir ya da iki yanlış bekliyordum, mutluyum. Pandemi sürecinde de güzel hazırlandım. Normalde nasıl hazırlandıysam karantinada da hiç sıkılmadan devam ettim” dedi. Eren Okumuş ise, düzenli çalıştığına dikkat çekerek, pandemi süreci olmasına rağmen sanki okullar açıkmış gibi düzenini koruyarak çalışmayı bırakmadığını söyledi. 500 tam puan alan öğrencilerden Aslı Ecem Polater de sabahları öğretmenleri ile birlikte uzaktan eğitim platformu aracılığıyla çalıştığına değinerek, “Akşamları ise kendime 400-500 gibi soru limiti belirliyordum. Her gün buna ulaşmaya çalışıyordum. Sınav ‘zor mu yoksa kolay mı olacak’ diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Ama en sonunda girdik ve başardık” dedi. Tüm sorulara doğru cevap verdiği için mutlu olduğunu dile getiren Miray Topaloğlu, “Aynı zamanda iyi bir liseye gideceğim, bunun için de oldukça umutluyum. İyi bir mesleğim olacak ama bu sürecin kolay olduğunu kesinlikle söyleyemem. Zaten senenin başında korona gibi bir süreç beklemiyorduk. Ders çalışma açısından bazen geceleri uyumadığımız zamanlar, bazen de günde sadece 50 soru çözdüğümüz günler oldu ama başardık” ifadelerini kullandı.

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