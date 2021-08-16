Yapay zekâ okuryazarlığını artıracak proje

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin sun’i zekâ okuryazarlığını artırmak için Global AI Hub Türkiye işbirliği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle başlattığı “Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği” büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi, Global AI Hub Türkiye işbirliği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle "Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği" programı kapsamında eğitimlere başladı. Projeye katılanların sun’i zekâ, robotik ve kodlama konularında hem teknik, hem teknik olmayan eğitimleri ücretsiz almaları sağlanıyor.

Çevrimiçi düzenlenen "Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği" projesine Türkiye’nin farklı illerinden olduğu gibi yurtdışından da birçok kişi ilgi gösterdi. İlk etapta 2021 yılının sonuna kadar devam edecek programla; Yapay Zekâya İlk Adım, Hiperotomasyon, CNN (Konvansiyonel Sinir Ağları), ML with no code (Kodlama Olmadan Makine Öğrenmesi ve NLP (Doğal Dil İşleme) gibi konularda dünya standartlarında eğitimler düzenleniyor.

Eğitimlerde verimliliği artırmak için yeni fırsatlar sunan sesli asistanlardan sohbet robotlarına,otonom araçlardan insansı robotlara kadar bütün teknolojilerden en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceği anlatılırken, sun’i zekâ ile ilgili olan risklerden ve tehditlerden nasıl kaçınılacağına dair bilgiler de veriliyor.

Ağustos ayı boyunca 11 çevrimiçi eğitim ve 1 webinar plânlanırken, gelecek ayların eğitim takvimi de ilgili tarihler de sosyal medya platformlarından duyurulacak. Program kapsamındaki fırsatlardan haberdar olmak ve düzenlenecek webinar, seminer, faaliyet ve eğitimlere kayıt olmak isteyenler https://bit.ly/niluferyapayzeka linkinde bulunan başvuru formunu doldurabilir.