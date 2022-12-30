Yalova’daki meslek liselerinin ciroları fabrikaları kıskandırdı

Yalova’da eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liseleri 2021 yılında 4 milyon 658 bin lira olan cirosunu 2022’de 12 milyon 232 bin liraya çıkardı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova Valisi Muammer Erol’un da katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kentte eğitim verilen meslek liselerinin 2022 yılı cirosu da açıklandı. Adeta birer fabrika gibi çalışan liseler 2021 yılındaki cirosunu yaklaşık 3 kat artırarak 12 milyon 232 bin lira ciroya ulaştı. Okullardan en yüksek ciroyu uygulama oteliyle turizm sektörüne eleman yetiştiren Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptı. Okul 2021’de 3 milyon 501 bin lira olan cirosunu 2022’de 8 milyon 323 bin liraya çıkarmayı başardı. Yalova Makine İhtisas OSB tarafından büyük bir yatırımla atölyeleri yenilen, yalın eğitim modelinin uygulandığı Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de cirosunu arttırdı. 2021’de 806 bin 284 lira ciro olan ciro 2022 yılında ise 2 milyon 360 bin 349 liraya ulaştı. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise seralarında ürettiği süs bitkilerinin satışıyla 1 milyon 217 bin lira ciro yaptı.

2022’de Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 130 bin 370 lira, Aksa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82 bin 867 lira, Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 20 bin lira ile okulun döner sermayesine katkı bulunan diğer okullar oldu. Müdür Akmeşe, sanayicilerin eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki eğitimin önemine dikkati çekti. Eğitim merkezlerinin yeniden yapılandırıldığını ifade eden Akmeşe, şöyle konuştu: “Burada hem iş verenin, hem çalışanların hem de öğrencilerin menfaatine çok çarpıcı düzenlemeler yapıldı. Önceden çıraklık eğitim ve ya meslek liselerinde öğrenci haftada 5 gün okula gitmek zorundaydı. 4 yıl örgün öğretime devam ettiği durumda kalfalık, ustalık belgesi, lise diploması alıyordu. Şu anda bir gün okula giderek teorik eğitimini alıyor. Diğer günlerde ise işini yapıyor. Bu da okul, Milli Eğitim tarafından denetleniyor. Devletimiz asgari ücretin 3’te birini 10 ve 11’inci sınıflarda bu öğrencilerimize ödüyor. 12’nci sınıfta ise asgari ücretin yarısını ödüyor. Aynı zamanda 9’uncu sınıftan itibaren sigortaları başlamış bulunuyor. Bu mesleki eğitim cazibesini artırıyor hem de iş verenlere personel ve mali konularda ciddi yarar sağlıyor.” Akmeşe, ağustos ayı itibariyle mesleki eğitim merkezlerinde 629 olan kayıt sayısını 4 bin 400 ulaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan toplantıda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kalkan, müdürlük tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.