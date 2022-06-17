Yalova Üniversitesi’nin genç yazılımcılarından büyük başarı

Yalova Üniversitesi Bilgisayar Bölümü öğrencisi Arif Karaçalıoğlu, 2 bin kişinin katıldığı yarışmada görme engelliler için geliştirdiği akıllı telefon uygulaması ile Türkiye birincisi olurken, Kemal Adlığ ise yabancı dil eğitimi için geliştirdiği uygulama ile üçüncülüğe ulaştı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Huawei işbirliğinde Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yarıştığı Huawei AR-GE Maratonu 2022’de Yalova Üniversitesi öğrencileri büyük başarı elde etti.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Kök, öğrencilerinin elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Bölüm olarak başta yapay zeka olmak üzere uzaktan algılama, görüntü işleme, kriptografi alanlarında çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kök, “İçinde bulunduğumuz çağ endüstri 4.0 çağı. Artık yeni bir çağ gümbür gümbür gelmekte. Bu çağa uygun eğitim vermek zorundayız ve burada başta bilgisayar mühendisliği olmak üzere üzerimize büyük görevler düşmekte. Önemli olan ülkemize bu alanda bir arpa boyu kadar da olsa yol ilerletirsek ne mutlu bize. Mühim olan insanların hayatını kolaylaştırmak, teknolojiyi kullanılabilir bir hale getirmektir” dedi.

Braille alfabesinde kabartma yerine titreşimi kullandı

"Huawei Mobil Servisler (HMS)" kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Arif Karaçalıoğlu, 2 bin kişinin katıldığı yarışmada finalde 24 rakibi ile yarıştı. Karaçalıoğlu lise öğrencisiyken görme engelliler için akıllı gözlük tasarımı yaptığını ifade etti. Bu kez yarışmada görme engelliler için bir telefon uygulaması geliştirmek istediğini dile getiren Karaçalıoğlu, "Yapay zeka kitleri ile yazıyı sese çevirme ve sesi algılama özelliklerini kullandım. Braille alfabesini dokunma veya tuş gerektirmeden sadece titreşim ve konuşma özelliğini kullanarak engelli birey kendi kendine yetebileceği şekilde geliştirdim. Bu uygulama ile Türkiye Şampiyonu oldum. Görme engelli birinin Braille alfabesiyle yazılan bir kaynağa ulaşması normal bir insanın ulaşması kadar kolay olmuyor. Her yerde kabartmalı kitaplar bulunamayabiliyor, bulunsa bile bu kaynağın içeriğinin bir sınırı oluyor. Fakat ben bunu dijital ortama taşıdığım için artık veri tabanımda olduğu, kullanıcının internete bağlı olduğu sürece sınırsız içeriğe sahip olabilecek. Ayrıca uygulamada bir öğretici kısımda var. Henüz Braille alfabesini öğrenememiş görme engelli bireylere mobil uygulama yapay zekası yardımıyla kullanıcıyla iletişim kurarak birinden yardım almadan alfabeyi öğrenmesini sağlıyor."

Karaçalıoğlu, uygulamasını daha da geliştirerek yayınlamak istediğini sözlerine ekledi.

Uygulama ile görüntüsünü çektiği nesnenin tüm dillerde karşılığını öğreniliyor

Aynı kategoride Türkiye üçüncüsü olan Kemal Adlığ ise dil öğrenmeyi kolaylaştırmak adına bu uygulamayı yaptığını dile getirdi. Telefon kamerasını tutulduğu nesneyi tanıyarak istediği dilde çevirisinin yapan uygulamanın sesli okunuşunu da kullanıcısına sunduğunu kaydeden Adlığ, şöyle konuştu:

“Bu kolaycılık onların dil öğrenmesinde çok yardımcı olacaktır. Uygulama geliştirmek için 96 saatimiz vardı ve 96 saatte bu uygulamayı çıkardım. Uygulamayı ilk görenler pozitif tepki verdiler. Böyle bir uygulamayı hep istediklerini söylediler. Kullandığım makine öğrenmesi kitinin nesne sınıflandırma kısmında şuan 400 kadar nesne sınıflandırması var. Bu kelime haznesini arttırarak bu dil öğrenme sürecini çok daha fazla geliştirebiliriz. Uygulamanın gelişime açık olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.”