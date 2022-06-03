Yalova Üniversitesi’nden vefat eden öğrencinin ailesine anı belgesi

Yalova Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alırken yakalandığı amansız kanser hastalığı nedeniyle vefat eden Yusuf Ziya Coşkun’un ailesine anı belgesi takdim edildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olan 28 yaşındaki Yusuf Ziya Coşkun, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans programında eğitim görüyordu.

Geçtiğimiz ay kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Coşkun, ailesini ve Yalova Üniversitesi’ni yasa boğdu. Öğrencinin anısını yaşatmak isteyen Yalova Üniversitesi yönetimi, hazırladığı belgeyi vefat eden öğrencinin ailesine takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, öğrencinin kardeşleri Muhammet Yahya Coşkun ve Abbas Ali Coşkun’u makamında ağırladı. Aileye anı belgesini teslim eden Bahçekapılı, “Keşke Yusuf aramızda olsaydı, bu hatırayı yaşasaydı ama aramızdan ayrıldı. Güzel hatıralarıyla ayrıldı. Onun adını ölümsüzleştirmek istedik ve ailesine anı belgesi vermek istedik. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir öğrenciydi” şeklinde konuştu.

Kardeşi için yapılan anı belgesini teslim alan Muhammet Yahya Coşkun, üniversite yönetimi ve öğrencilerine teşekkür ederek, “Tez aşamasındaydı. Bu sırada hastalığını öğrendi. Beyin tümörü vardı. Hastalık süreci çok kısa, 4 ay kadar sürdü. Sonra da hastalığa yenik düştü. Özellikle onun kaldığı yerden yüksek lisans yapmak istiyorum” dedi.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yüksel de vefat eden Coşkun’un sevilen bir öğrenci olduğunu anlattı.

Belge takdim törenine Rektör Yardımcı Prof. Dr. Vefik Arıca, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu ve öğrencinin tez danışmanı Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yüksel de katıldı.