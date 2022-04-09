Yalova Üniversitesi’nde Rektör Bahçekapılı görevi devraldı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen törende Prof. Dr. Suat Cebeci rektörlük görevini Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı’ya devretti.

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen devir-teslim törenine yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Cebeci, yaklaşık 4 yıldır sürdüğü görevi teslim etti. Törende konuşan Cebeci, yeni rektör Bahçekapılı’ya başarılar diledi. Cebeci, görevi süresince hain FETÖ yapılanması sonrası 70 personelini kaybederek büyük zararlar gören Yalova Üniversitesini toparlamak için çabaladığını kaydetti.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ise, Cebeci’ye bu güne kadar yapmış olduğu Çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Doğum büyüdüğü şehir olan Yalova’da rektör olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bahçekapılı, atamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür etti.

Üniversitenin akademik ve idari kadrosunun Yalova şehri için avantaj olduğunu anlatan Bahçekapılı, “Durmadan ve hızlı bir şekilde üniversite ve şehri geleceğe taşımak istiyoruz. Göreve başladığımız bugün kapımızın herkese açık olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bahçekapılı ve Cebeci birbirlerine çiçek takdim etti. Vali Muammer Erol ise hizmetlerinden dolayı Cebeci’ye teşekkür belgesi verdi.

Törene AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa Tutuk ve kurum müdürleri de katıldı.