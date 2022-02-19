Yalova Üniversitesi’nde enerji ihtiyacını güneşten sağlayacak

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kampüste planladıkları Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Projesiyle enerji ihtiyaçlarının yüzde 45’ini karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Cebeci, Yalova Üniversitesi’nde yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmak istediklerini ifade etti. Bu sayede yüksek elektrik maliyetlerinden kurtulacaklarını dile getiren Cebeci, proje maliyetinin 4 yılda kendisini amorti edeceğini anlattı.

Cebeci, mühendis hesaplamalarına göre kampüs ihtiyacını yüzde 45’ini karşılayacak projenin bir an önce hayata geçmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını sözlerine ekledi.