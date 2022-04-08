Yaklaşık 18 milyon öğrenci için bir haftalık tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, 6 Eylül 2021’de yüz yüze başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatiline giriyor. Bugün ara tatil öncesi son ders zilinin çalmasıyla beraber yaklaşık 18 milyon öğrenci 1 haftalık tatiline başlayacak.

Yaklaşık 1 buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Daha sonra ise 24 Ocak 2022 tarihinde başlayan yarıyıl tatili 4 Şubat 2022 tarihinde tamamlandı ve ikinci dönemin ilk ders zili 7 Şubat 2022 Pazartesi günü çaldı. İkinci dönem içerisinde yer alan ara tatil ise bugün son ders zilinin çalması ile başlıyor. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

Öte yandan, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi de Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim şeklinde verilecek.