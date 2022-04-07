Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa’da en iyi ilk 250 üniversite arasında

Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde 15 bin üniversite arasında 552’nci sırada yer aldığı AD Scientific Index’in “En İyi Üniversiteler 2022” listesinde Avrupa’da ise en iyi ilk 250 üniversite arasında

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022” listesini açıkladı. Listede, KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de 3’üncü, Avrupa’da 230’uncu, Dünya’da ise 552’nci sırada yer aldı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index, dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerini sıraladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022” listesini açıkladı. Geçen yıl dünya genelinde 13 bin üniversitenin değerlendirildiği listede bu yıl 15.175 üniversite akademik performanslarına göre sıralandı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin açık ara en iyi üniversitesi olarak yer aldığı listede, Türkiye’de ise üçüncü sırada yer aldı. Avrupa üniversiteleri arasında 230’uncu sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde de 15.175 üniversite arasında 552’nci üniversite olarak yer alma başarısı gösterdi.

Google Scholar verileri baz alınarak, üniversite ve bilim insanlarının son beş yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği liste, h-index ve i10 index kriterlerinin yıllık, beş yıllık ve toplam değerlerinin analiz edilmesiyle oluşturuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsa Dumanoğlu ve Prof. Dr. Kerem Cankoçak dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında!

Dünya genelinde 216 ülkeden 15.175 üniversitenin ülke, bölge ve dünya genelinde değerlendirildiği “Top Universities Ranking 2022” listesinde aynı zamanda 846.753 bilim insanı da son beş yıllık akademik performansına göre sıralandı. Yakın Doğu Üniversitesi’de “Yüksek Enerji Fiziği” çalışmalarıyla ön plana çıkan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu ve fizikçi Prof. Dr. Kerem Cankoçak dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında yer aldı. Prof. Dr. Dumanoğlu ve Prof. Dr. Cankoçak’ın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin de KKTC’nin en iyi akademisyeni olarak gösterildi. Listede yer alan KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeninin 9’u bilimsel çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde sürdürüyor.

“Bu başarıda emeği geçen başta çok değerli hocalarımız olmak üzere, Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdini tebrik ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme gücü ve kapasitesi ile dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almasının, uzun soluklu bir vizyonun ve çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “AD Scientific Index’in dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerini sırladığı listede, dünyada 15.175 üniversite arasında 552’nci sırada yer aldık. Avrupa’da ise 3.126 üniversite arasından Avrupa’nın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alarak 230’uncu sırada yer aldık. Bu başarıda emeği geçen başta çok değerli hocalarımız olmak üzere, Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdini tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.