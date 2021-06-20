Yabancı uyruklu öğrencilerin sınav heyecanı

Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sınavın ikincisi gerçekleştirildi.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde, seyreltilmiş sınıflar, temizlik, hijyen, mesafe gibi her türlü pandemi kuralları gözetilerek yapılan sınav, eş zamanlı olarak 12 merkezde yapıldı. Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Hatay, Ankara, Mersin, Kilis, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş, Sakarya ve Van illerinde yapılan sınavda, bin 100 personel görev aldı. Toplam 408 salonda yapılan sınava, 7 bin 223 öğrenci kabul edildi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye’de bulunan 90’ın üzerinde devlet ve vakıf üniversitelerine kayıt yapma hakkı kazanacak. Soru hazırlama, baskı, organizasyon, değerlendirme gibi tüm aşamalarının Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınav Komisyonu tarafından yapılan HARRAN YÖS sınavı, ülkemizde yapılan benzer sınavlara göre en fazla öğrenci katılımı olan ve üniversitelerce kabul gören sınav olarak rağbet görüyor.

Harran Üniversitesi tarafından ÖSYM standartlarına göre hazırlanan sınava toplamda bu yıl 15 bin 500 aday başvuruda bulundu. Üniversiteler arasında en çok adayın katıldığı sınav olan HARRAN YÖS, soruların hazırlanmasından, sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve ölçme-değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları, Harran Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Sınav binalarını ve salonları gezerek Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof.Dr. Hüsamettin Bulut ve Koordinatör Yardımcısı Rejhan Rahman’dan bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik öğrencilerle ilgilenerek sınavda başarılar diledi.