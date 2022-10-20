Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) yabancı uyruklu öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki bölüm ve programlara 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimleri dördüncü gününü tamamladı. Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilen eğitimlere; Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-Türkçe) öğrencileri katıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, OMÜ-Türkçe Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, akademisyenler ve uluslararası öğrenci katıldı.

“Şehir yönetimi olarak yabancı öğrencilerimizi seviyoruz”

Oryantasyon programında konuşan ve Türkiye’nin ve Dünya’nın en güzel şehirlerinden birine eğitim görmeye geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehir yönetimi olarak yabancı öğrencilerimizi çok seviyoruz ve burada olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite ile en yakın ilişkileri bulunan kurumların başında geliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak faaliyetlerimizi takip etmenizi öneririz. Bize katkı sağlayacağını düşündüğünüz her konuda mutlaka bizimle iletişime geçin. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle farklı zamanlarda bir araya gelelim" dedi.

“Bizim sizden isteğimiz Türkçeyi ileri düzeyde kullanabilmeniz”

Oryantasyon programında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversitemizde eğitim dili olarak Türkçeyi kullanıyoruz ama Türkçeyi aynı zamanda akademik bir dil olarak yani bir Dünya dili olarak görüyoruz. Uluslararası arenada iletişimimizin belli bir dil üzerinden sağlanması birbirimizi daha iyi anlayarak birlikte çalışma fırsatı oluşturacaktır. Diller kültürlerin taşıyıcı enstrümanlarıdır. Eğer dilimizi doğru ve düzgün kullanırsak kültürümüzü anlamak ve yeniden inşa etmeyi de mümkün kılacaktır. Burada bizim sizden isteğimiz Türkçeyi ileri düzeyde kullanabilmeniz yani yorum yapabilecek metin yazabilecek düzeyde Türkçeyi öğrenmeniz” diye konuştu.

“Dil konusundaki yeterlilikler, öğrencilerin önündeki fırsatları arttıracak”

Dil konusundaki yeterliliklerin öğrencilerin önündeki fırsatları artıracağını söyleyen Rektör Ünal, “OMÜ’de uygulanan sistem gereği öğrencilerin dört farklı dilden birini (İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca) B1 seviyede kullanma zorunluluğu var. Ancak bu zorunluluk sizlere başka fırsatlar oluşturuyor. Bu dillerden birini kullanabiliyorsanız derslerinizden muaf olma imkânı sağlıyor. Bu da çok kısa sürede okulu bitirme fırsatı sağlayacaktır. Eğitimin sadece dille alakalı değildir, kişisel gelişimini sağlamak, bilgi üretmek ve geleceğimizi inşa edebilecek beceriyi geliştirmek zorundayız” İfadelerini kullandı.

“OMÜ sizin güçlü bir eğitim almanız için bütün imkanlarını size sunacak”

Rektör Ünal konuşmasını şöyle tamamladı: “Kendi eğitiminizi önemsemenizi ve bu eğitiminizi hayatınızın kampı olarak değerlendirmenizi istiyoruz. Biz sizi önemsiyoruz. Sizin de kendi geleceğinizi önemsemenizi istiyoruz. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak OMÜ sizin güçlü bir eğitim almanız için bütün imkânlarını size sunacak. Çünkü gelecekte sizleri iyi konumlarda görmek istiyoruz.”

“2 bin 500 uluslararası öğrencinin Türkçe öğrenmesini sağladık”

OMÜ-Türkçe Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman ise, OMÜ-Türkçe Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman ise, “2013 yılından beri üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren OMÜ-Türkçe olarak bünyesinde barındırdığı 20’si akademik, 5’i idari personel olmak üzere 25 kişilik eğitim kadromuzla yeni döneme hazırız. Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 uluslararası öğrencinin Türkçe öğrendiği ve "Türkçe C1 Sertifikası” aldığı OMÜ-Türkçede bu yıl hedefimiz en az 500 uluslararası öğrenciye Türkçe öğretmek ve C1 belgesi vermektir. Ayrıca bu yıl Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı’nın gerçekleştirilmesi ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini planlamaktayız. OMÜ-Türkçede Türkçe kursu A1, A2, B1, B2 ve C1 kurları şeklinde yaklaşık bin saat olarak verilmektedir. Bu yıl 3 Ekimde başlayan kurslarımızın 2023’ün Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır” diye konuştu.

17-21 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek oryantasyon ile yükseköğretim programlarına başlayan öğrencilerin OMÜ ve Samsun hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak nitelikli ve psiko-sosyal yönden etkili bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeleri hedefleniyor.