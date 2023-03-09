Yabancı öğrenciler Türk kültürünü öğrendiler

Rize’de düzenlenen projeyle birlikte yurt dışından gelen öğrenciler Türk kültürünü öğrendi.

Rize’de bir okul tarafından düzenlenen “CLICK” adlı ERASMUS projesinde, Yunanistan, İspanya, Romanya ve Litvanya’dan gelen öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kültürel entegrasyonu sağlamak amacı ile İngilizce öğretmenlerinin koordinesinde öğrenciler arası tanışma etkinlikleri düzenlendi. Yurt dışından gelen öğrenciler Rize’nin kültürel yerlerini gezdikten sonra okulda yapılan programlarla Türk Kültürü tanıtıldı. Öğrencilere Türk Kahvesi, kil tablet yapılıp ve oyunlar oynatıldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ali Haşimoğlu, “Projemizin adı ‘CLICK’ kültürel entegrasyon anlamına gelmektedir. Projemizdeki hedefimiz kültürler arasındaki etkileşimi arttırmak. Biz pandemi sürecinden önce bir proje hazırlamıştık. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen bir projemiz. Bizim burada ki amacımız, öğrencilerimiz arasında bir hareketlilik oluşsun. Şu an bizim okulumuzda 2 yıldır proje ortaklarımız, Yunanistan, İspanya, Litvanya ve Romanya ülkelerimizi ağırlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimiz daha önceki aylarda saydığım ülkelere ziyaret ettiler. Şu an da biz okulda öğrencilerimizi ağırlamaktayız ve kültürlerimi tanıtmaktayız. Bütün kültürümüzün örf ve adetlerini, göreneklerimizi, yemek kültürümüzü, bütün Türk kültürünü anlatmış durumdayız. Bu süreçte misafirlerimizle çay bahçelerine girdik. Bizim için eğlenceli bir projeydi” ifadelerini kullandı.

Türklerin misafirperverliğinin çok güzel olduğunu ifaden eden Yunanlı Magdalini Ziyongi, “5 tane ülkeden oluşan bir ERASMUS projesi. Burada çok mutluyuz. Eski zamanlardaki atalarım Trabzon’dan gelmiş. O yüzden bir tarafım Yunan bir tarafım Türk gibi. Proje çok güzel ve çok mutluyuz. Türk insanının misafirperverliği çok güzel. 5 ülkeden projeyi oluşturduk ve bir arkadaşlık kurduk. Yunanistan’da da şöyle söyleniyor ne kadar çok arkadaşın olursa dünya senin evin oluyor” diye konuştu.