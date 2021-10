Yabancı öğrenciler Bursa’ya hayran kaldı

4 Avrupa ülkesinden gelen öğrenciler Bursa’ya hayran kaldı.

Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi SCIENCE IS ALL AROUND US Erasmus+ projesi kapsamında 4 farklı ülkeden gelen 35 misafiri ağırladı. Proje ortağı ülkelerden gelen öğretmen ve öğrencilerle kültürel etkileşim etkinlikleriyle dolu bir hafta geçirildi.

AB tarafından desteklenen SCIENCE IS ALL AROUND US programında bulunan Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi, Polonya, Hırvatistan, Portekiz ve Romanya’dan gelen öğretmen ve öğrencileri misafir etti. Hafta boyu süren etkinliklerle öğrenciler arası kaynaşmanın yanı sıra Türkiye ve Bursa’nın tanıtımı yapıldı. Program kapsamında Bursa’nın tarihi ve kültürel mekanlarına ziyaretler gerçekleştirildi.

Misafirler ayrıca, trigonometriyi bulan matematikçi Hipparkos un doğum yeri olan İznik’i, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezini, tarihsel ve kültürel değeriyle Cumalıkızık, Tophane ve Panaroma 1326 Müzesini görme şansı buldu.