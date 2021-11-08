Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi Ankara’da tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi’nin tanıtım toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanan Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi (YADEG)’in tanıtım toplantısı, başkanlığın toplantı salonunda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından projeyi tanıtan sinevizyon gösterisi izlenildi. Projenin koordinatörü Dr. Ayhan Öztürk, YADEG hakkında çeşitli bilgiler verdi. Öztürk, “Projemizin genel amacı, Türkiye’deki yabancı dil eğitim kalitesinin, uluslararası standartlara uygun bir şekilde öğrenci, öğretmen, öğretim programı, ölçme değerlendirme gibi boyutları kapsayarak bilimsel veriler rehberliğinde geliştirilmesidir” diye konuştu.

“Türkçe’nin yabancı dil öğretimi ve iki dilli konuşanlara öğretimine yönelik faaliyetler yürütülecektir”

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, projenin öneminden bahsetti. Demirli, şunları söyledi:

“Yaşayan dilimize sahip çıkarak geliştirmemiz veya yol açtırmamız için dil eğitimine ve öğretimine yönelik yapılacak olan her tür faaliyet önemli bir rol oynamaktadır. Türkçe ve dil eğitiminin kalite, eşitlik ve etkinlik ilkeleriyle milli ve manevi değerleri dikkate alarak geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla başkanlığımız uhdesinde, Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma Merkezi kurduk. Merkezimiz bünyesinde Türkçe’nin ana dili olarak öğretiminin yanı sıra Türkçe’nin yabancı dil öğretimi ve iki dilli konuşanlara öğretimine yönelik faaliyetler yürütülecektir.”

Tanıtım toplantısı, proje hakkında çeşitli bilgilerin verilmesiyle devam etti.