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Veliler özel eğitim kurumlarına yöneldi

Eğitimci Cüneyitoğlu: "Okul sürecinin ne zaman açılacağının belli olmaması velilerde kaygı oluşturuyor" - "Veliler çocuklarına çalışma programı oluşturmalı"

Eğitim 14.09.2020, 10:12
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Veliler özel eğitim kurumlarına yöneldi

Eğitimci Hüseyin Cüneyitoğlu, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması konusunda kaygılı olan velilerin özel eğitim kurumlarına ve etüt merkezlerine yöneldiğini söyledi.
Cüneyitoğlu, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitimin korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Eylül'den itibaren okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfları kapsamasının diğer öğrencilerin velilerini endişelendirdiğini belirtti. Başarının anahtarının öğrencilerin tatil havasından çıkarak çalışma programı ve alışkanlığı ile süreci en az bilgi kaybıyla atlatılabileceğini ifade eden Cüneyitoğlu, "Okul sürecinin ne zaman açılacağının belli olmaması velilerde kaygı oluşturuyor. Velilerin bu kaygısı özel eğitim kurumlarına yığılmaya neden oldu. Pandemi üzerine geçen seneden tecrübe edindik. Çalışma düzenini sürekliliğini sağlayamayan çocuklar performans eksikliği yaşadılar. Çocuklar bu süreçte bu düzeni sağlamak zorunda. Velilere sesleniyoruz. Evde çalışma alışkanlığı oluşturacak çalışma düzeni olmalı. Geçen yıl konularını tekrar ederek çalışılmalı. EBA internet ortamından çocuklar kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. İmkanı olan veliler özel eğitimden faydalanabilirler. Ama bu süreçte önemli olan öğrencinin çalışma alışkanlığını ve düzenli bir çalışma programının oluşması önemli bir başarı anahtarı" diye konuştu.

#Adana
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