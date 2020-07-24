Veliler çocukları ile birlikte kitap okudu
DİYARBAKIR’DA BİR GRUP AİLE, KORONA VİRÜS NEDENİ İLE ÇOCUKLARININ SOSYAL MEDYA VE ELEKTRONİK ARAÇLARA OLAN BAĞIMLILIĞININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI.AİLELER, ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE BAHÇEYE ÇIKIP KİTAP OKUDU.
DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’da bir grup aile, korona virüs nedeni ile çocuklarının sosyal medya ve elektronik araçlara olan bağımlılığının önüne geçmek için önemli bir çalışmaya imza attı.Aileler, çocukları ile birlikte bahçeye çıkıp kitap okudu.
Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs nedeniyle okulların uzaktan eğitimle devam etmesi sonrası çocuklar sosyal medya ve elektronik araçlara yöneldi. Çocukların elektronik eşyalara bağımlılığını düşürmek isteyen aileler, önemli bir çalışmaya imza attı. Kitap okuma etkinliğinde çocuklar velileri ile birlikte maske takıp, sosyal mesafe kurlarına uydu.
“Çalışmanın Türkiye geneline yayılmasını umuyorum”
Yapılan etkinliğe öncülük eden uzman psikolog Sadık Sun, karantina sürecinden dolayı çocukların genelde uzaktan eğitimle okul ortamından uzak kaldığını söyledi. Sun, "Bizler de böyle bir etkinlik yapmak istedik. Bu da çocukların birlikte bir şey yapma isteğini arttırdı. İnsanların elektronik eşyaya bağımlılığı hoşa gidecek bir durum değil. Bunun önüne geçmek adına böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Umarım bu etkinlik sadece burayla kalmaz Diyarbakır’ın ve hatta Türkiye’nin geneline yayılmasına öncü olur. Kitap okuma güzel bir aktivite, iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum" dedi.
"Çocuklar neredeyse kitap okumayı unuttular"
Etkinliğin çok iyi olduğunu ve devamını beklediklerini belirten site sakinlerinden Rezzan Akkuş, “Bu etkinlik bence çok çok iyi oldu ve bunun devamını diliyorum. Bu etkinliği bütün herksin örnek olmasını isterim. Çocuklarımız 5 aydır okuldan uzak kaldılar ve neredeyse okumayı unuttular. Biz evde kitap okuyoruz ama yeterli olmuyor. Teknolojinin o zararlı yönlerinden çocuklarımızı uzak tutmaya çalışıyoruz ve kitap okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımın bütün çocuklarla kitap okuması çok çok iyi oldu” diye konuştu.
"Çocuklar bir süreliğine de olsa kitaba dokunmuş oldu"
Site sakinlerinden Gül Dadak da etkinliğin çok güzel olduğunu söyledi. Dadak, “Özellikle pandemi döneminde çok iyi oldu. Çünkü çocuklar ikinci dönem okula gitme gibi bir özellikleri olmadı. Çocuklar teknolojiye o kadar bağımlılar ki kimsenin aklına kitap okuma gibi bir durum gelmedi. Böyle bir etkinlik güzel oldu ve en azından çocuklar kısa bir süreliğine de olsa kitaba dokunmuş oldular, hep beraber kitap okumuş oldular” şeklinde konuştu.
Etkinliğe kitapları ile katılan çocuklar, çalışmanın çok güzel olduğunu ve bunun devamını istediklerini söyledi.
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