banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?

Veli ve öğrencilerden sınıf öğretmenine ‘Öğretmenler Günü’ sürprizi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Vangölü İlkokulu öğrencileri ve velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle okul öğretmenine sürpriz yaptı.

Eğitim 24.11.2021, 13:22
Veli ve öğrencilerden sınıf öğretmenine ‘Öğretmenler Günü’ sürprizi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Vangölü İlkokulu öğrencileri ve velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle okul öğretmenine sürpriz yaptı.

Vangölü İlkokulu öğrencileri ve velileri, Sınıf Öğretmeni Fuat Ütkür’e sürpriz yaparak Öğretmenler Günü’nü kutladı. İlk olarak sınıfı balonlarla süsleyen öğrenci ve veliler, daha önce öğretmenleri ile çektikleri fotoğrafları ise bir video klip haline getirdi. Videoyu izlerken duygusal anlar yaşayan öğretmen Fuat Ütkür, kendisine yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarına hâkim olamadı. Çocuklarla beraber pasta kesen Ütkür, emeği geçen herkese teşekkür etti.

22 yıllık öğretmenlik mesleğinde yaşadığı bugünün unutulmaz ve özel bir anı olduğunu söyleyen öğretmen Fuat Ütkür, “Vangölü İlkokulunda 7’nci yılım. Daha önce birleştirilmiş sınıflarda ve köy okullarında da çalıştım. Öğretmenler günü özel bir gün. Bugün hatırlanmayı bütün öğretmenler ister. Ama bizi en çok mutlu eden, bu minik yüreklerin gözlerindeki o kıvılcımı, o mutluluğu görmektir. Öğretmenlik mesleğinin güzel yönü bu zaten. Bu minik yüreklerde olabilmek. Bu mutluluğun tarifi mümkün değil. Başka hiçbir şey ile kıyaslayamazsınız. Size sevgi dolu bakmaları bütün yorgunluğunuzu alıyor. Bu minik yüreklerin mutluluğu ile mutlu oluyoruz. İyi ki öğretmenim diyorum. Bilgim dâhilinde olmayan bir program oldu. Bir yandan videoda öğrencilerimle beraber olduğumu görmek, böyle bir organizasyonun hazırlanmış olduğunu görmek tabi ki çok duygulandırdı. Sınıf annemize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel düşünmüşler, çok mutlu ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim bugündeki en büyük hediyemiz bu minik yavrularımızdır. Bu meslekte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla velilerle birlikte etkinlik hazırladıklarını belirten sınıf annesi Sibel Gökalp ise tüm öğretmenlerin gününü kutlarken, öğretmenini çok sevdiğini belirten Serdar Melih Gökalp isimli öğrenci de, “Ben öğretmenimi çok seviyorum. İyi ki var. Bugün öğretmenler gününü kutladık. Pasta kesip hediyelerimizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerine etkinlik yaparak sevindirdiklerini söyleyen Yağmur Ebrar Kuşman isimli öğrenci ise “Bugün etkinlik yaparak öğretmenimizi sevindirdik. Biz de çok sevindik. Öğretmenimi seviyorum” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7