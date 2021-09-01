Ve kapılar açıldı! Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde ilk gün heyecanı

Anaokulu ve ilkokul 1'nci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başlayacakları ilk gün velilerinin ellerinden tutarak okula geldi. Çocukların ve velilerin ilk gün heyecanı yüzlerinden okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'nci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün yüz yüze eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından yurdun birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte okulları doldurmaya başladı. Sabah saatlerinde İstanbul'un birçok noktasındaki okullara gelen öğrencilerin heyecanı dikkat çekti.

Ailesiyle ilk gün koşarak okula gelen Nisanur Demiray, heyecanını dile getirerek, “ Teneffüs başlayınca dışarı çıkacağım, çok mutluyum ve heyecanlıyım. Evde canım sıkılıyor” dedi.

Çocuğunu okula getiren Hatice Karataş ise, “ Çocuğum okula başlıyor çok heyecanlıyız. İlk günün tadını yaşayacağız. Ana sınıfına gidecek” dedi. Kızı Sariye Deniz ise, “ Heyecanlıyım oyun oynayacağız okulda. Arkadaşlarım da olacak. Korona virüse de dikkat edeceğim” diye konuştu.

Küçük kızını okula getiren Bayram Kara ise, “ Geçen yıl korona nedeniyle gönderemedik bu yıl 1'nci sınıfa başlıyor” şeklinde konuştu. Oğlu Mete Sevinç'i okula getiren Canan Sevinç ise, “ Okula başlıyor çocuğum. Birinci sınıf bu yıl. Çocuklarımız için inşallah iyi bir sene olur. Virüsten dolayı çok tedirginiz ama hayırlısı olur inşallah” diye konuştu. Mete Sevinç ise, “ Okulda olmak çok güzel çok heyecanlıyım” dedi.

Miniklerin okul heyecanı

İlkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başladı. Okula başlayan miniklerin heyecanları yüzlerinden okunurken, veliler de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün yüz yüze eğitime başladı. Samsun'un birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Okullarda korona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uydu.

İlkadım ilçesinde bulunan Kubilay İlkokulu'nda ise sabah saatlerinde öğrenciler ve velileri okula geldi. Minik öğrenciler ilk defa okula gidecekleri ve yeni arkadaşlıklar edinecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Veliler de pandemiden dolayı biraz endişeli olsa da tüm tedbirleri alarak çocuklarını okula gönderdikleri ifade etti.

Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı

Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün itibariyle ile başladı. Üsküdar'da bulunan bir ilkokulda toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere maske, kolonya ve kitap etiketi ile bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Korona virüs sürecinde Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün itibariyle ile başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin ilk okul gününde heyecanlarına ortak oldu. Üsküdar'da bulunan Rauf Orbay İlkokulu önüne gelen polisler, derse girecek öğrencilere maske, kolonya, kitap etiketi gibi eşyalar ile bilgilendirme broşürleri dağıttı. Bazı çocuklar derse girmeden önce polislerle fotoğraf da çektirdi. Saat 10.00'da ders zilinin çalmasıyla öğrenciler ilk okul günlerinde sınıflarına girdi.

Öğrenci velisi Elif Kurt, “Çok heyecanlıyız. İnşallah güzel bir yıl olur. Polisler maskeler dağıttı çocukları daha iyi korumamız için, etiket verildi. Zaten çocuklarımızı evde maske ve hijyen konusunda uyarıyoruz” dedi.

Diğer bir veli Gül Doğan, “Heyecanlıyız. Sosyal mesafemizi ve gereken tüm tedbirleri çocuklara önceden bildirdik zaten. Umarım onlar da elinden geleni yapacaklardır” diye konuştu.

Okulda yüz yüze eğitim alacak olan öğrenci Büşra Ateş, “Çok heyecanlıyım. Uyarmışlardı beni. Uzak durun ve kimseyle kavga etmeyin dediler. Maske ve kart aldım” dedi.

