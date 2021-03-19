Vatan Eğitim Kurumları'ından Üniversite İş Birliği Protokolü

Bu protokol çerçevesinde Vatan Eğitim Kurumlarının öğrencileri, velileri ve öğretmenlerine akademik destek ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora imkanlarını sağlama konusunda uzlaşma ortaya konuldu. Üniversitenin akademisyenleri tarafında kurumlara seminer programlarından sertifikasyon süreçlerine kadar destek sağlanacağı ile ilgili desteğin altı çizildi.

Vatan Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sn. Orhan Dağhan protokolün imzalanmasından sonra süreci değerlendirdi ; “eğitimin her kademesinin önemli olduğunu, kurumlar arası bu tür anlaşmalar eğitimde katma değeri artıracağını, çocuklarımıza ve velilerimize katkı sağlayacak her çalışmada bulunacaklarını dile getirdi.”