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Van’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve 1. Dron Van İHA Yarışması’na büyük ilgi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın katkıları ile düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve 1. Dron Van İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması büyük ilgi gördü.

Eğitim 12.05.2022, 09:57
Van’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve 1. Dron Van İHA Yarışması’na büyük ilgi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın katkıları ile düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve 1. Dron Van İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması büyük ilgi gördü.

Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın eşi Cansu Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman katıldı. 25 projenin sergilendiği bilim fuarında; edebiyat ve tarihle ilgili projeler, mobilya malzemeleri, resim sergileri, güneş panelleri, Covid-19 virüsünden korunmak için hijyen standı ve yüz koruyucu siperlik tasarımı, depremi erken ölçen cihaz, tehlikeli madde taşıma robotu, siber güvenliği anlama rehberi, evcil hayvan yatağı ve ahşap top parkuru gibi projeler yer aldı.

Katılımcıların fuar alanındaki ürünleri ayrıntılı bir şekilde incelemesinin ardından Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendi tasarımları olan İHA’ların yarışması gerçekleştirildi.

Elektrik ve Elektronik Öğretmeni İbrahim Yertürk tarafından organize edilen ve Van’da ilk defa düzenlenen 1. Dron Van İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıştı.

Üç gün sürecek yarışmada kendi dronları ile okul bahçesindeki kapalı basketbol sahasına kurulan parkurda hız ve hata değerlendirmesi ile puan toplayan yarışmacılar için sıralama yapılacak. İlk üçe giren takımlar için yarışmanın son günü sürpriz ödüller verilecek.

Fuar ve yarışma hakkında konuşan Mehmet Erdemoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Türker, "Okulumuzun ve öğrencilerimizin böylesine anlamlı projelerde yer alması bizler için gurur verici. Öğrencilerimiz daha önce uluslararası birçok projede yer aldı ve ilimizi gururla temsil etti. Biz bu başarılı öğrencilerimize RoboVan Ekibi ismini verdik. Bu ekip bu kez de farklı bir etkinliğe imza attık. Umarım gelecekte de çok daha başarılı olur ve başarılı işlere imza atarlar. Katkılarından dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Fuar ve yarışma, seslendirilen türküler eşliğinde katılımcıların halay çekmesiyle son buldu.

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