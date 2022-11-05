Van’da öğretmenlere Lego ve STEAM eğitimi

Van’da Teknokta iş birliğiyle düzenlenen Lego ve STEAM eğitimleri, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin gelişimine katkı sunacak.

Öğrencileri yeni nesil eğitim modelleriyle buluşturmak için Teknokta iş birliğiyle öğretmenlere Lego ve STEAM eğitimleri verildi. Düzenlenen eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Eğitmen Nuri Arpalı, amaçlarının öğretmenlerin, uygulama esnasında kodlayarak öğrenmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, “Amacımız; öğrencileri 21’inci yüzyıl becerilerini kavrama noktasında, becerilerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin Van’daki öğretmenlerle buluşmasını sağlamaktı. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İki gün boyunca sürecek olan eğitimlerimiz, aşamalı olarak ve tam gün şeklinde devam edecek. Bu eğitimler sonunda yaklaşık 120 öğretmenimiz bu eğitimlerden faydalanmış olacaktır” dedi.

Akademi Eğitmeni Sera Yöndem ise bu eğitimleri farklı illerde ‘STEAM Günleri’ çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Farklı illerde, farklı kültürlere sahip öğretmenlerimizle bir araya gelerek; oyun yolu ile öğrenmenin, yaparak, yaşayarak öğrenmenin önemine dair hep birlikte düşünüp farkındalığımızı geliştirmek üzere bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlerle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü ne kadar çok öğretmene ulaşırsak, kat ve kat çocuğa erişmiş olacağız. Bu nedenle öğretmenlerle bir araya gelip, onlarla birlikte eğitimler gerçekleştirmek, çok kıymet verdiğimiz etkinliklerimizden biridir” ifadelerini kullandı.

Eğitimler sırasında okul öncesi gibi ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinden de aynı enerjiyi aldıklarını vurgulayan Yöndem, “İşin mutfağında olan kişilerle çalışmak, çocuğa dokunan kişilerle çalışmak çok kıymetlidir. Çünkü alanda çocuğa dokunduklarında neyin işe yaradığını, neyin işe yaramadığını onlar çok daha iyi bildikleri için, onlar da bu eğitim içerisine çok katkı sağlıyorlar ve karşılıklı beyin fırtınası yaparak ve birbirimizi besleyerek bu içeriği gerçekleştirmiş oluyoruz. Bilimsel araştırmalar bize şunu gösteriyor. En kalıcı öğrenme, oyun yolu ile gerçekleşiyor. Biz de oyun oynamak üzere eşyalarımızı, malzemelerimizi alıyor, il il gezip öğretmenlerimizle buluşuyoruz” diye konuştu.

Eğitimlerin çok anlamlı olduğunu ifade eden öğretmenler de, “Bu eğitimler çocukların gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu eğitimlerin dersleri daha eğlenceli kılacağını düşünüyoruz. Derse katılımı arttıracak ve yaparak bu bilgelere ulaştıkları için daha kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır” dediler.