Van’da 72 öğrenci dene-yap teknoloji atölyesinde eğitim görüyor

Van’ın İpekyolu Gençlik Merkezinde açılan dene-yap teknoloji atölyesinde 72 öğrenci eğitim görüyor.

Öğrenciler, atölyelerde robotik kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Gençlik Merkezi Dene-Yap Atölyesi Koordinatörü Ahmet Selçuk Sahan, 81 ilde dene-yap atölyesinin kurulduğunu ifade ederek, “Van’da da 2022 Nisan ayı itibariyle iki ayrı merkezde dene-yap atölyesi kuruldu. Amacımız milli teknoloji hamlesini ülkemizin her alanında gerçekleştirecek genç beyinleri yetiştirmektir” dedi.

Dene-yap atölyesinde 21 lise ve 51 ortaokul olmak üzere 72 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Sahan, “Buradaki öğrenciler, seçilen öğrenciler. Sınavda başarı gösterip mülakata tabi tutuldular. Üç ay boyunca çeşitli mülakatlara girdikten sonra seçildiler. Gaye; genç, üretken ve çalışkan zihinleri bir araya toplamaktır” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin hafta sonu verildiğini de sözlerine ekleyen Sahan, “Burada 12 modül eğitimimiz var ve her modül yaklaşık 3 ay sürüyor. Üç aylık eğitim sonrasında başarılı olan öğrenciler, o modülden başka bir modüle geçiyor. Öğrencilerimiz şu an 3’üncü modüllerini gerçekleştirdiler. Yakın zamanda da yazılım teknolojileri alanında eğitimlerimiz başlayacaktır. Tabi öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimlerle birçok alanda kendilerini geliştirebiliyorlar” diye konuştu.

Öğrenciler ise dene-yap atölyesinde bilgilerine bilgi kattıklarını ifade ederek, ileriki süreçte kendi alanlarında uzmanlaşmak istediklerini söylediler.