Van Büyükşehir Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenci ve refakatçilerini ücretsiz taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, 18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş belgesini gösteren öğrenci ve refakatçisine ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Öğrencilerin sınav merkezlerine sorunsuz bir şekilde ulaştırılması için belediyeye ait tüm otobüslerin çalıştırılacağı 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü ayrıca yoğun olan güzergahlarda ek seferler de yapılacak.

Trafikte muhtemel yoğunluğun önüne geçmek için öğrenci ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önem arz ederken Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı da tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, sınava katılacak olan tüm öğrencilere başarılar diledi.