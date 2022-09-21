Vali Yıldırım: "Ergene Nehri’nde derin deşarjla birlikte oksijen seviyesi artmaya başladı"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ilçelerde düzenlenen halk toplantıları çerçevesinde Çorlu’nun Önerler ve Esentepe Mahallelerinde düzenlenen halk toplantılarına katıldı.

İlk olarak Önerler Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Vali Yıldırım vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Aziz Yıldırım’a Önerler Mahallesi ziyareti sırasında Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdür vekili Fatih Bozboyacı ve ilçe protokolü eşlik etti.

Önerler Mahallesi’ndeki toplantının ardından Esenler Mahallesi’nde de halk toplantısına katılan Vali Yıldırım,

Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Yıldırım, talep ve şikayetleri not aldı. Vatandaşlarca dile getirilen sıkıntılar ile ilgili yetkililerden bilgi alarak sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Halk toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vali Yıldırım, Çorlu’daki hava ve çevre kirliliği hakkındaki şikayetleri değerlendirdiklerini ve Marmara Bölgesinde bulunan 6 ilden daha fazla firmalara ceza kestiklerini ve Ergene Nehri’nde Derin Deşarj ile birlikte oksijen seviyesinin artmaya başladığını söyledi.

“Çevre kirliliği önemli bir sorun”

Vali Yıldırım, “Çevre kirliliği gerçekten önemli bir sorun. Sanayinin olduğu her yerde çevre kirliliği meselesi ne yazık ki var. Bildiğiniz gibi 2011 yılından bugüne kadar devletimizin katkıları ile Derin Deşarj projesini yürütmeye çalışıyoruz. Bunu bitirmek üzereyiz ama bunlar sıvı atıklar için. Bu sıvılar konusunda çözülecek. Koku olarak bahsedilen sıkıntılar ise emisyon ve baca gazları ile alakalı. Bu baca gazları ile de mücadele ediyoruz. İnanın Marmara Denizi etrafında bulunan 6 ilden en fazla en çok ceza kesen il biziz. Bu en çok ceza kesmek, miktarların çok yüksek olduğundan değil de bizim çok dolaştığımızdandır. Biz hiç boş bırakmıyoruz. Tabi ki büyükşehrin ve ilçe belediyelerinin yetkileri var. Onlar da bunları kullanabilir ve bizim yetişemediğimiz yerlere belki onlar da gelirler. Bizim de yetişemediğimiz ya da biz oradan ayrıldıktan sonra tekrar salınım yapılabiliyor. Biz onları takip etmeye devam edeceğiz ve vatandaşlarımız da bu kötü kokuları ya da etrafa atılan kötü malzemeleri bizlere bildirirlerse biz de gerekenleri mutlaka yapıyoruz. Emniyetimize ve Jandarmamız bazı fabrikaların attıkları atıkları tespit ederek savcılığa bildirdik” dedi.

Ergene Nehri’nin Çorlu Mühendislik Fakülte Dekanlığı tarafından yapılan analizle oksijen seviyesinin yükselmeye başladığını belirten Vali Yıldırım, “Geçtiğimiz günlerde Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından Ergene Nehri’nde yapılan analizde oksijen seviyesinin yükseldiği görüldü. Bu demektir ki Derin Deşarj işe yarıyor. Eğer Ergene Nehri’nin yatağında da ciddi bir temizlik çalışması yapılsa, buradaki kirlenmenin daha az olduğunu görebileceğiz. Bunu söylediğim zaman bazıları diyecek ki hala rengi koyu akıyor. Doğrudur, renkten değil bunu tamamen berrak hale getirmemiz hedefimiz ama bunun hemen olması mümkün değil. Hedefimiz tamamen temizlemek” diye konuştu.