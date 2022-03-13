Vali Sonel duyurdu: Ordu genelinde eğitime bir gün ara verildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ordu genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik. Yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaklar" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğini duyurdu.