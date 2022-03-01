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Vali, milyarlık tesisisin kapılarını köy çocuklarına ardına kadar açtı

Sivas Valisi Salih Ayhan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin kapılarını, “Kışlar daha güzel olacak” projesi ile profesyonel olarak kayak yapma imkanı bulamayan çocuklara ardına kadar açtı.

Eğitim 01.03.2022, 12:17
Vali, milyarlık tesisisin kapılarını köy çocuklarına ardına kadar açtı

Sivas Valisi Salih Ayhan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin kapılarını, “Kışlar daha güzel olacak” projesi ile profesyonel olarak kayak yapma imkanı bulamayan çocuklara ardına kadar açtı.

Sivas Valisi Salih Ayhan Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin sunduğu imkan ver fırsatları, Sivaslı çocuklarında iliklerine kadar hissedebilmesi için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. “Kışlar daha güzel olacak” isimli proje ile kayak tesisine ulaşma imkanı bulamayan çocuklar ilçelerden ve köylerden tesise taşınarak burada üç gün misafir ediliyor. Çocuklar üç gün boyunca hem profesyonel kayak eğitimi hem de değerler eğitimi alıyor. Tüm bunlar olurken tespit edilen yetenekli çocuklar ise “olimpik kayakçı yetiştirme” projesine dahil ediliyor.

Para değil mana

Sivas Valisi Salih Ayhan anlamlı projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede Yıldız Dağında paradan önce manaya önem verdiklerini belirtip, “Bizim dağımızda özellikle bir ticaret ve çok para kazanalım kaygısından ziyade, daha öte bir manası var. Burası büyük bir tesis ve milyarlık bir yatırım. Bu şehrin çocuklarının, evlatlarının bu yatırımı iliklerine kadar kullanmasını istiyoruz. Onun için çok cazip,, özgün ve sempatik projeler yapmaktayız. Dağ açıldığı günden beri her sezon bir motto ile sadece Sivas merkez değil ilçeler ve köylerine kadar çocukları getiriyoruz. Dağımızı eğitim, sosyal amaçlı ve sportif amaçlı kullanmaya çalışıyoruz. Sadece belli bir grubun gelip kayak yapıp keyif aldığı değil, spor ve kayağı tabana yaymaya çalışıyoruz.” dedi.

Köylerinden alınıp üç gün misafir ediliyorlar

Vali Ayhan, Yıldız Dağı’nda misafir edilen çocuklara profesyonel kayak ve değerler eğitimi verildiğini ifade edip, “Birçok kulüp kurduk ve her yıl ortalama bin nitelikli kayakçı yetiştiriyoruz. Sabah çocuklar geliyor, 3 gün boyunca burada kalıp iyi bir kayak eğitimi alıyorlar. Çok rahat kayak kayabilecek standarda geliyorlar. Akşamları da çocuklarımız yaşadığı yerin değerini ve kıymetini bilmek anlamında değerler eğitimi alıyorlar. Çocuklarımız unutamayacağı 3 gün geçiriyorlar. İlçelerimizden de çocuklarımızı getiriyoruz. Kaymakamlarımızda onların yanında oluyor ve onlara değer veriyorlar. Böylelikle sosyal, sportif ve eğitim amaçlı bir projeyi de hayata geçirmiş oluyoruz. Bir kayak kültürü de oluşmuş oluyor. Dolayısıyla kaleyi içeriden fetih etmiş oluyoruz.” Dedi.

Olimpik sporcular aranacak

Ayhan, misafir ettikleri çocuklar arasında yetenekli çocukların seçilerek “olimpik kayakçı yetiştirme projesi” kapsamında değerlendirileceklerini belirterek şunları söyledi. “Çok nitelikli olan çocukları seçerek de kulüplere alıyoruz. Olimpik kayakçı yetiştirme projemiz var nitelikli kayanları oraya alıyoruz ve böyle bir süzülme oluyor. Dolayısıyla çok renkli oluyor. Bu dağdan şehrin evlatların faydalanması konusunda ki en anlamlı projelerimizden birisidir.”

Ayhan’a teşekkür ettiler

Proje kapsamında kayak yapma ve kayak eğitimi alma fırsatı bulan Yıldızeli ilçesi Fatih Sultan Mehmet Orta Okulu öğrencilerinden Şehriban Miray Kabak, ilk defa kayak deneyimi yaşadığını söyleyerek, “Bugün yıldız dağına geldik, ilk defa kayak deneyimi yaptım. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Burada arkadaşlarımla beraber yeni şeyler öğrenmek ve birlikte vakit geçirmek gerçekten çok güzeldi. Herkese teşekkür ederim. Burada 3 gün boyunca konaklayacağız sabahları kayak eğitimi, akşamları değerler eğitimi yapacağız. Deneyimlerimizi vali amcamıza ileteceğiz” dedi.

Yıldızeli Anadolu Lisesinde öğrenim gören Ahmet Turan Kızıltaş, ise “Buraya geldik, bize profesyonel kayak öğrettiler. Herkese çok teşekkür ederiz. Burada 3 gün konaklama yapacağız. Bize kayak öğretecekler, eğitimler verecekler. Sayın Valimiz Salih Ayhan’a bu deneyimleri bize kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Kendisine de bir mektup yazarak teşekkürlerimizi ileteceğiz” şeklinde konuştu.

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