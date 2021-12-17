Vali Dağlı: "Samsun’da kütüphanesiz okul kalmayacak"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Terme ilçesinde iş adamlarının destekleriyle okullarda kurulan kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un Terme ilçesinde iş adamı Arif Çelik ve Murat Çelik’in destekleriyle Atatürk İlkokulu ve Yenimahalle İlkokulu’nda kurulan kütüphanelerin açılışına katıldı.

Bilgiye önem veren, bilgiyi üreten ve kullanan toplumların tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de ilerleme kaydettiğini, ülkelerin kalkınması ve gelişiminin de ancak eğitimli insan gücüyle mümkün olabileceğini ifade eden Vali Dağlı, “Günümüzde herkesin ulaşabildiği internet büyük bir nimet ve kolaylık olmakla birlikte zaman zaman yanlış bilgilerde içerebilmektedir. Bu nedenle de doğru bilgiye erişme noktasında kütüphaneler en güvenilir kaynak olarak önemini her zaman korumaya devam edecektir” dedi.

Geleceğin teminatı olan gençlere kitap sevgisinin aşılanması ve kütüphanelerden yararlanma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini dile getiren Vali Dağlı, “81 ilimizde, hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırmayı hem de hâlihazırdaki kütüphanelerin içeriklerini zenginleştirmeyi hedefleyen bu projenin, bilgi ve kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktararak, medeniyetimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyor, bu vesileyle ülkemizde ve ilimizde bilgiye ve öğrenmeye olan ilgi ile kitap okuma sevgisinin daha da artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılış kurdelesi öğrenciler tarafından kesilen Zümra Çelik ve Hava Çelik Kütüphanelerinin kurulmasında katkı sağlayan iş adamları Arif Çelik ve Murat Çelik’i desteklerinden dolayı tebrik eden Vali Zülkif Dağlı, onlara plaket takdim etti.

Programda, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri hazır bulundu.