Vali Dağlı: “Öğrencilerin barınma konusunda tüm imkanımızı seferber ediyoruz”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, üniversite öğrencilerinin barınma konusunda tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, “Azim ve özveriyle geçirilen bir yılın ardından emeklerinin karşılığı olarak Ondokuz Mayıs ve Samsun Üniversitelerini kazanan ve Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’a gelecek olan kıymetli gençlerimiz; pazartesi gününden itibaren ilgili kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarla barınma konusunun derslerinize odaklanmanıza engel olmaması için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacağınız inancıyla şehrimize hoş geldiniz diyor, derslerinizde şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.