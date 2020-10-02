Vali Aydoğdu: “Bir insan dünyayı değiştirir”

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray’a atanan 455 öğretmenle 800 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayında bir araya geldi. Vali Aydoğdu, “Amacımız, Türkiye’nin geleceğini teminat altına almaktır. Çok samimi bir duygumu söylemek istiyorum ki, bir insan dünyayı değiştirir” dedi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla Aksaray’a atanan 455 öğretmen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Dünyanın en büyük tarihi Selçuklu Kervansarayı olma özelliğini taşıyan 800 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayında bir araya geldi. Programda öğretmenlere seslenen Vali Hamza Aydoğdu, "Biz sizi karşılarken de söylemiştik. Sizin buraya atanmanızla birlikte inşallah Aksaray’da yeni bir enerji ve dinamizm olacak. Bizim buradaki tek amacımız şu; İl Milli Eğitim Müdürümüz, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız belediye başkanlarımızla birlikte Aksaray’ın değerlerini yüceltmek, bir olmak, biz olmak, çocuklarımıza ulaşmak ve çocuklarımızın elinden tutarak, gönlüne girerek hem Aksaray’ın geleceğini hem de Türkiye’nin geleceğini teminat altına almaktır. Bir insan dünyayı da değiştirir, bir şehri de değiştirir, bir ilçeyi de değiştirir. Benim sizden istirhamım, bugünkü aşkınızı ve şevkinizi hiç kaybetmeyin. Biz milli eğitim müdürlüğüyle Aksaray’ın bütün imkanları ile sizin yanınızdayız. Ben buna inanıyorum, milli eğitim müdürümüz de inanıyor, kaymakam arkadaşlarımız da inanıyor, siz de inanın. Aksaray Türkiye’ye rol model olacak. Bunu hep birlikte başaracağız, hep birlikte ikame edeceğiz inşallah” dedi.

Programın ardından öğretmenlerle protokol üyeleri Sultanhanı Kervansarayını gezdi. Öğretmenler Vali Aydoğdu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Aksaray Valiliği ve Sultanhanı İlçe Belediyesi himayesinde organize edilen programa Vali Aydoğdu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak da katıldı.