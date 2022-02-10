Vali amcaları onlara böyle örnek oldu

Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan projeye destek vermek için öğrencilerle sıralarını paylaşıp onlarla birlikte kitap okudu.

Yozgat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER) kapsamında il genelindeki okullarda öğrenciler derse kitap okuyarak başlıyor. Dersin ilk 20 dakikasını öğretmenleri eşliğinde kitap okuyarak geçiren öğrenciler, daha sonra derse başlıyor.

Proje kapsamında Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda öğrencilerin kitap okuma etkinliğine katılan Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerle birlikte 20 dakika boyunca kitap okudu.

Yozgat’ta eğitim kurumlarında öğrencilerin, 20 dakika boyunca kitap okuyarak derse başladıklarını söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, “ESER projesi kapsamında şu an Yozgat’ın tüm eğitim kurumlarında minimum 15-20 dakika okuma etkinliği yapıyoruz. Çocuklarımızı kitapla buluşturmayı istiyoruz. Çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırırken evde de çocuklarımızın anne ve babasıyla yarım saat kitap okumasını istiyoruz. Bilginin güç olduğu günümüzde okuyarak bu güce ulaşmak istiyoruz. Çocuklarımızı kitapla buluşturmak ve kitap sevgisi aşılamak ve onların okumanın uçsuz bucaksız rüyalarında gezmesini istiyoruz. Tüm eğitim kurumlarımızda öğretmenlerimizin gözetiminde ilk derste 20 dakika okuma kampanyası başlattık. İnşallah bu çocuklarımızı ilkokuldan itibaren okuma alışkanlığına ve bu alışkanlığı çocuklarımızla beraber ailelerimize ulaştırmayı istiyoruz” dedi.

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen 3/E sınıfı öğrencilerinden Elif Evra Başol, dersin ilk 20 dakikasında sınıfta kitap okuyoruz, evde de anne ve babamla kitap okuyorum” dedi.

Öğrencilerden Nisa Sayarer ise “Biz her sabah 20 okulda kitap okuyoruz, evde de ailemle kitap okuyoruz. Kitap okumayı çok seviyorum. Şu ana kadar 47 tane kitap okudum” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda Vali Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilere kitap hediye etti.