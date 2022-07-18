Vakıf üniversiteleri her şeye rağmen yine de ulaşılabilir

Burs ve indirimlerle nitelikli yükseköğrenimin daha ulaşılabilir hale geldiğini ifade eden Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, çeşitli açılardan kıyaslandığında vakıf üniversitelerinin ücretlerinin makul ve ulaşılabilir olduğunu ifade etti.

Yükselen enflasyon rakamları üniversite adayları ve ailelerinin kafasındaki soruların artmasına yol açıyor. Aileler, vakıf üniversitelerinin ücretleri başta olmak üzere yurt, ulaşım, kırtasiye gibi birçok harcama kaleminin hesabını yapıyor.

Üniversite giriş sınavlarının tamamlanması ve tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte vakıf üniversiteleri öğretim ücretlerini açıklamaya başladı.

Adaylar ve aileleri yükseköğrenim harcamaları ile ilgili en avantajlı hesabı yapma telaşı içinde. Kendilerine en uygun üniversite ve bölümü önümüzdeki birkaç hafta içinde belirleyip tercihte bulunmaları gerekiyor.

Nitelikli yükseköğrenim sunmak, birçok farklı özellik ile tercih edilebilir olmak için rekabet eden vakıf üniversitelerinin ücretleri çeşitli açılardan kıyaslanıyor. Son yıllarda vakıf üniversitelerine gösterilen rağbetin bir başka nedeni de şehir dışında görülen yükseköğrenim maliyetlerinin artması.

Adaylar ve aileleri özellikle büyük şehirlerde kurulmuş olan vakıf üniversitelerini akademik, sosyal, ekonomik avantajlar nedeniyle taşradaki alternatiflerine tercih ediyor. Vakıf üniversitelerini daha ulaşılabilir kılan burs ve indirim olanakları da adaylar ve ailelerinin ekonomik kaygılarını nispeten azaltıyor.

Burs ve indirimlerle nitelikli yükseköğrenimin daha ulaşılabilir hale geldiğini ifade eden Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, çeşitli açılardan kıyaslandığında vakıf üniversitelerinin ücretlerinin makul ve ulaşılabilir olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı kolejlerin ücretinin birçok vakıf üniversitesinin ücretinden fazla olduğunu belirtti. Bir ömrü kapsayan etkisi ve kalite mefhumunun maliyetinin olması dikkate alınmadan, sanki başka alanlarda hiç ücret artışı yokmuşçasına yükseköğrenimle ilgili ücret artışlarının medyada dile getirilmesinin üzücü olduğunu ifade etti. Zorunluluk olmasa ücretlerde kimsenin artış yapmak istemeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ “Uluslararası standartlarda yükseköğrenim hizmetinin yerine getirilebilmesi için harcama kalemlerinde kesinti yapamayız. Bunun da bir maliyeti var. Günümüz koşullarına uygun olmayan eğitim ücreti ve haksız rekabete sürükleyen burs ve indirim uygulamaları vakıf üniversitelerinin varlığını ve sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor ve üzücü haberler duymaya başladık. Bu tarz duyumlar mevcut öğrenciler ve mezunlar açısından da önemli bir kaygı nedeni. Laboratuvar uygulamaları yoğun olan, yabancı dille eğitim verilen bölümlerde gerek hoca kadrosu gerek uygulama koşullarının maliyeti her geçen gün artıyor. Tıp, sivil havacılık, mühendislik, sağlık ile ilgili alanlarımızda uygulama maliyetlerinin büyük kısmı maalesef dövize endeksli olarak artıyor. Nitelikli öğretim üyesi kadrosunun sürekliliğinin sağlanması için de maddi güç gerekli. Tüm bunlara karşın, başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi ve ailelerin endişelerinin azaltılabilmesi için üniversitemiz geçtiğimiz yıldan beri Geleceğe Atılım Bursu adında bir kolaylık sağlıyor. Online olarak başvuran adaylar, koşullar uyarınca, belli oranlarda bu olanaktan istifade edebiliyorlar. Adayların sisteme yüklediği belgelere göre yüksek nitelikli adayların bursları da daha yüksek oranlara çıkabiliyor. Geleceğe Atılım Bursu, günümüz ekonomik koşullarında adaylar ve aileler açısından azımsanmayacak boyutlarda avantajlı bir durum oluşturuyor” İfadelerini kullandı.