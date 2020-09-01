banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Büşra hemşireye Sağlık Bakanı Koca’dan destek mesajı
Büşra hemşireye Sağlık Bakanı Koca’dan destek mesajı
THY, pilot maaşlarında yüzde 50 kesintiye gidecek
THY, pilot maaşlarında yüzde 50 kesintiye gidecek
İkinci dalga Koronavirüs tedbirleri
İkinci dalga Koronavirüs tedbirleri

Uzmanı YKS’de hayal kırıklığı yaşayanlara seslendi

ESOGÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. AYŞE AYPAY YKS’DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYANLARA SESLENDİ

Eğitim 01.09.2020, 12:01
3
Uzmanı YKS’de hayal kırıklığı yaşayanlara seslendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Aypay, açıkta kalan ya da istediği üniversiteye yerleşemeyen adayların gösterebilecekleri tepkileri değerlendirerek tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Aypay, pek çok genç için YKS’nin iyi bir hayat kurma yolunda ‘hayallere açılan bir pencere’ anlamı taşıdığını belirtti. Çeşitli etkenlerden dolayı sonuçlar karşısında yaşanan hayal kırıklığının stres ve travma etkisi oluşturabileceğini kaydeden Prof. Dr. Ayşe Aypay, "Stres ve travma karşısında insanlar genel olarak üç tür tepki verme eğilimindedirler. Bu tepkiler problem odaklı ya da duygu odaklı olabilmektedir. Problem odaklı tepkiler ya problemden kaçma ya da problemi kabul edip bu problemi çözmek için neler yapabileceğine odaklanma biçiminde olabilmektedir. Duygu odaklı tepki vermede ise, kişi problemin kendisinde oluşturduğu olumsuz duygulara saplanıp kalabilmekte ya da bu duyguları yok sayabilmektedir. Örneğin YKS’de hayal kırıklığı yaşayacağı sonuçlar alan gençlerin bir kısmı bir daha böyle bir olumsuz durum yaşamamak için artık YKS sınavına girmeme kararı alıp bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme çabalarını sonlandırabilirler. Bu bir kaçma tepkisidir. Yani genç kendisine stres ve travma yaşatan durumla mücadele etmek yerine kaçmaktadır. Hayallerinden vazgeçmektedir. YKS’de hayal kırıklığı yaşayacağı sonuçlar alan gençlerin bir kısmı da yaşadıkları bu stres ve travmanın kendilerine yaşattığı olumsuz duygulara saplanıp kalırlar. Verdikleri tepkilerde ya bu olumsuz duyguların etkilerini azaltmaya çalışırlar ya da o duyguları yok sayarlar. Ancak bu tepkileri onları hayallerine ulaştırmaktan uzak tepkilerdir. Örneğin yaşadıkları üzüntü ve hayal kırıklığının etkisini azaltmak için aşırı yemek yeme, sigara ve alkol kullanımını artırma, aşırı alışveriş yapma gibi yollara başvurabilirler. Duygusal olarak içe kapanıp, sınav hakkında düşünme ve konuşmaktan tamamen kaçabilirler. Sınav karşısında yaşadıkları hayal kırıklığı ve üzüntüyü tümüyle görmezden gelip, sanki bu sınav onlar için hiç önemli değilmiş gibi tepkiler verebilirler. Ya da aşırı öfke patlamaları ve kızgınlık yaşayabilir, bu öfke ve kızgınlığı çevrelerindeki ilişkilerine yansıtabilirler. Ancak bu tür tepkilerin hiçbiri onların sorunlarını gerçekte çözmediği gibi yeni sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır.” diye belirtti

Problemi çözmeye çalışmak

Prof. Dr. Aypay, hayal kırıklığı yaşayan bazı gençlerin ise problem odaklı olumlu başa çıkma tepkisi verdiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Elbette bu gençler de hayal kırıklığı, üzüntü hatta belki de öfke yaşamaktadırlar. Ancak bu sonuçların dünyanın sonu olmadığını da düşünürler. YKS sonuçlarında bekledikleri sonucu alamadıkları gerçeğini kabul ederler. Neden böyle bir sonuç aldıklarının değerlendirmesini yaparak, hayallerine giden yolda daha sağlam adımlarla yürüyebilmek için bundan sonra nasıl bir strateji izlemeleri gerektiği konusunda yeni fikirler üretirler. Böylece hayallerinden vazgeçmek ya da hayallerinden uzaklaştıran ve sorun çözmeyen tepkiler vermek yerine; azim ve kararlılıkla umudu içlerinde yaşatarak, amaca ulaştıran stratejiler kullanarak, başarılı bir geleceğe giden yolda sağlam adımlarla yürürler. Hayallerimizin bizim istediğimiz zamanda istediğimiz şekilde gerçekleşmemesi onların hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Hayatta her zaman farklı amaçlarımızı gerçekleştirmeye çalışırken bazen bizimle ilgili nedenlerden dolayı bazen de bizim dışımızdaki nedenlerden dolayı bazı engellerle karşılaşabiliriz. Esas olan bu engellere yenik düşmemektir. Hayat uzun bir yolculuktur. Büyük amaçlarımız için bir yıl beklemek ya da bir yıl daha emek harcamak asla bir kayıp değildir.”

Yeniden sınava hazırlanacaklara tavsiyeler

Olumsuz duygu durumlarından kaçınılması, bir sonraki sınava doğru strateji ile hazırlanılması gerektiğini belirten ESOGÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Aypay, şu tavsiyelerde bulundu:

“Öncelikle geçen yılın yorgunluğunu atmalı, zihni ve bedeni dinlendirmek için yapmaktan keyif alacakları bazı hobilere yer vermeli. Sosyal ilişkilere zaman ayırmalı. Hangi konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirlemeli. Sınava hazırlanırken kullanacakları kitap ve test gibi kaynakları doğru seçmeli. Zaman yönetimi becerilerini geliştirerek zamanı doğru ve verimli kullanmaya çalışmalı. Günlerini plan ve program yaparak yaşamalı. Dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarına da yeterli zaman ayırmalı. Zihinlerini ve bedenlerini dinç tutmak için kendilerine uygun sporlara yönelmeli. Ders çalışma alışkanlıklarının ve öğrenme stratejilerinin uygunluğunu gözden geçirmeli. Verimli ders çalışma tekniklerini öğrenmeli. Doğru çalışma stratejileri ile yeterince gayret gösterirlerse başarabileceklerine inanmalıdırlar. Çalışmalarının olumlu sonuçlanacağı konusunda umutlarını yüksek tutmalıdırlar. Ailevi ve ekonomik gerekçelerle ya da yaşla ilgili gerekçelerle örgün bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için tekrar sınava giremeyeceğini düşünen gençlerin de açık öğretim veya uzaktan öğretim olanaklarını değerlendirebileceklerini hatırlamaları gereklidir. Tüm bunların yanında, geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirmenin tek yolunun bir yükseköğrenim kurumundan mezun olmak olmadığını da akıllarında tutmalıdırlar. Bu gençler de öncelikle bedensel ve zihinsel olarak kendilerini dinlendirmelidirler. Halihazırda sahip oldukları kişisel ve çevresel kaynakların neler olduğunu, çevresel olanaklardan nasıl yararlanabileceklerini değerlendirmelidirler. Amaçlarını, gerçekleştirilebilecek adımlar şeklinde planlamalıdırlar. Başaracaklarına olan inançla ve sabırla amaçları doğrultusunda harekete geçmelidirler.”

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25