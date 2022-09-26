Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınav başvuruları ile muaf olanların başvuruları başladı

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuruları bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bugün başlayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları, 3 Ekim’e kadar https://basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim’e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS’te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek. Başvuruda bulunacak adaylardan resmi eğitim kurumlarında görev yapanlar MEBBİS/e-Devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin başvurularına yönelik iş ve işlemler ise, görev yaptıkları kurumlarca yapılacak duyuru doğrultusunda kurumlarınca yürütülecek.

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda; yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunma, öğretmen olarak görev yapma, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlamış olmak ve uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise; yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunma, uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması, uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlamış olmak ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

Diğer yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olanların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.