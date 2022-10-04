Uzman ve başöğretmenlik sınavı için başvuru süresi uzatıldı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuru süresi 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS’e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldı.