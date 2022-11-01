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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye’de bugün sabah düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.
Uzman ve başöğretmenlik için kesin başvuru sonuçları açıklandı
Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Eğitim 01.11.2022, 19:22
Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca uzman ve başöğretmenlik unvanı için başvuran öğretmenlerin kesin başvuru sonuçları açıklandı. Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Öte yandan 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.