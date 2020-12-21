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Uzaktan Mesleki ve Teknik Gelişim İş Birliği protokolü imzalandı

Osmangazi EDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kız öğrenciler için Uzaktan Mesleki ve Teknik Gelişim İş Birliği protokolünü imzaladıklarını belirterek “Hedefimiz 2021 yılında daha da güçlü bir şekilde ‘Enerjimiz Eşit’ demek” diye belirtti.

Eğitim 21.12.2020, 10:58
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Uzaktan Mesleki ve Teknik Gelişim İş Birliği protokolü imzalandı

Osmangazi EDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kız öğrenciler için Uzaktan Mesleki ve Teknik Gelişim İş Birliği protokolünü imzaladıklarını belirterek “Hedefimiz 2021 yılında daha da güçlü bir şekilde ‘Enerjimiz Eşit’ demek” diye belirtti.

Yalçın, Osmangazi EDAŞ olarak Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken çocukların gelişimi ve kariyer yolculuklarında güzel başlangıçlar yapmaları için de gayret gösterdiklerini belirtti. Özellikle enerji dağıtım alanında kadın istihdam sayısının olması gerekenin altında olduğunu gördüklerini, bu sorunun önüne geçebilmek için de gençlere ulaşmak gerektiği bilinci ile bu doğrultuda adımlar attıklarını anlatan Muzaffer Yalçın, “Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile OEDAŞ olarak kız öğrenciler için Uzaktan Mesleki ve Teknik Gelişim İş Birliği protokolünü imzaladık. Valimiz Gökmen Çiçek’in de büyük destekleri ile hayata geçirilen işbirliği çerçevesinde belirlenen okullardaki kız öğrencilere online eğitim ve staj imkanı sağlayacağız. Özellikle Covid-19 etkilerinin devam ettiği şu günlerde kız çocuklarımıza online staj eğitimleri vermemiz, mesleki gelişimleri için hayati öneme sahip. İlerleyen süreçte de staj dönemini başarı ile tamamlayan çocuklarımıza istihdam imkânı oluşturacağız. Projemiz Afyonkarahisar’a ve kızlarımıza hayırlı olsun” dedi

Hangi okullarda proje geçerli olacak?

Muzaffer Yalçın, “Proje kapsamında enerji dağıtımı ve iletimi sektöründe elektrik elektronik alanında kadın istidamı oluşturmayı ve mesleğe teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Projeden Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde elektrik elektronik bölümlerinde okuyan kız öğrenciler faydalanacak” diye anlattı.

Proje şu an hangi aşamada?

Sektörde bir ilk olma özelliğini taşıyan online staj programlarının geçtiğimiz günlerde başladığını anlatan Osmangazi EDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, şunları belirtti;

“76 öğrencimiz programımız kapsamında mesleki eğitimlerini alarak, geleceğe daha hazır bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Program kapsamında Özel Rahmiye Sare Palalı MTAL’dan 70, Yusuf Özer MTAL’dan 3, Afyonkarahisar MTAL’dan 3 öğrenci faydalanıyor. Önümüzdeki dönemlerde bu sayının çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz. Geleceğin şirketleri arasında güçlenerek yerimizi kadınlar ve erkekler olarak yan yana durduğumuzda alabileceğimize inanıyoruz. Eşitliği sadece kadınlar için değil, erkekler için, toplum için, dünyamız için istiyoruz. Hayalimiz, ekonomik ve sosyal olarak refah içinde hep birlikte yaşayabileceğimiz bir yapıyı kurmak için yan yana ve eşit şartlarda çalışabilmek. Sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” programı kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Eskişehir’de gerçekleştirdiğimi lansmanda seminer, yönetici workshop’u ve interaktif oyunlar dahil toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturacak birçok çalışmayı çalışanlarımız katıldı. ‘Enerjimiz Eşit’ sloganı ile başlattığımız dönüşüm hareketi ile tüm görsel ve metinsel dünyamızı fırsat eşitliği lensi ile yeniden dizayn edildi. Sosyal medyadan iç iletişime, kamudan özel sektöre kadar paydaşlara dokunulan tüm noktalarda görsel ve yazılı iletişimin yönetim anlayışı ‘Fırsat Eşitliği’ kapsamında revize edildi. Açık pozisyonlara en az bir kadın aday şartı ile başladığı çalışmalarla kadın işe alımında yüzde 10, mühendis kadın sayısında ise yüzde 4 artış kaydettik. Toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı olarak mentorluk programı uyguluyoruz. Hizmet verdiğimiz 5 ildeki Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yaparak ilkokullarda resim, ortaokullarda şiir yarışmaları ile Enerji Tasarrufu Haftası’nda ‘Fırsat Eşitliği’ temalı etkinlikler düzenliyoruz. Kadınların ekonomik yaşamın içinde artarak yer alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren, en önemli küresel özel sektör girişimlerinden Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasında da yerimizi aldık. Hedefimiz 2021 yılında daha da güçlü bir şekilde ‘Enerjimiz Eşit’ demek."
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