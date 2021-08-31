Uzaktan eğitimle ilkokul öğrencilerinde yüzde 98 başarı

Geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte uzaktan eğitime geçilince hem velilerin hem eğitimcilerin çok ciddi kaygıları oldu. 4 bin 500 birinci sınıf öğrenci ile yapılan bir araştırma ise bu kaygıları boşa çıkardı. Elde edilen verilere göre öğrencilerin yüzde 98’i uzaktan eğitimle okuma, yazma ve anlama becerilerinde gereken düzeye ulaştı.

Pandemi ile geçen iki yıllık süreçte uzaktan eğitim gören öğrencilerin; okuma yazma, analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve yeni bir bakış açısı geliştirme becerileri üzerine Bahçeşehir Koleji tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin 500 birinci sınıf öğrenci ile bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre uzaktan eğitimde beklenenin aksine ilkokul öğrencileri büyük bir başarı gösterdi.

Araştırmanın sonucunu değerlendiren Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Eğitiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, “Kurum olarak uyguladığımız Temel Eğitim Programı ile Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin 500 birinci sınıf öğrenci ile yaptığımız bir araştırma var. Bu araştırma sonucunda öğrencilerimizin yüzde 98’i okuma, yazma ve anlama becerilerinde gereken düzeye ulaştılar. Ayrıca üst düzey düşünme becerilerinde de yüzde 90 oranında başarı gösterdiler” dedi.

“Metodbox öğrencilerin okuma ve yazma öğrenmelerini kolaylaştırdı”

Uzaktan eğitimde yaptıkları çalışmalardan bahseden Hale Güneş, ”Hem öğretmenlerimizin yaptığı online eğitimler hem de kurumumuzun yapay zeka tabanlı dijital öğrenme platformu Metodbox içerikleri öğrencilerimizin okuma-yazma becerilerini hızlandırma noktasında bizlere destek oldu. Platformun içeriklerinde özellikle videolar, animasyonlar, temel okuma-yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler öğrencilerimizin okuma-yazma öğrenmelerini kolaylaştırdı” diye konuştu.

“Yazma pratiği kazandılar”

Öğrencilerin yazma becerisini geliştirmek adına da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Güneş, “Öğrencilerin özellikle okuma, anlama, yorumlama, analiz etme ve yazı yazma becerileriyle ilgili farklı birçok etkinlik yaptık. Kimi etkinlikleri online eğitimde ekran karşısında öğretmenleriyle birlikte yaptılar. Kimilerini de Metodbox içeriğindeki uygulamalarla yaptılar. Bu paltform öğrencinin önce anlatımla sonrasında ise etkinliklerle, farklı animasyon içerikleriyle hem tekrar etmesini hem de kendisinin uygulamasını kolaylaştırdı” şeklinde konuştu.

“Uzaktan eğitimde yeni bir bakış açısı geliştirdik”

Bu süreçte “uzaktan eğitimi yakından takip” mottosuyla hareket ettiklerini söyleyen Güneş, “Velilerimizle süreç içerisinde çok sıkı iletişimde olduk. Metodbox içerikleriyle uzaktan eğitimdeki süreçlerde çocuklarına nasıl destek olacakları konusunda onlara rehberlik ettik. Öğretmenler öğrencilerini her an takip eti. Özellikle birinci sınıf öğrencileri okula yeni başladıkları için aslında biz de uzaktan eğitimde yeni bir bakış açısı geliştirdik. Nitekim pandemiyle birlikte gördük ki dünya değişiyor. Bu değişimle birlikte çocukların ihtiyaçları da değişiyor. Bizler de eğitimciler olarak yeni bir bakış açısı geliştirmeliyiz. Çocukların sadece sınıfta yüz yüze değil, uzaktan öğrenme becerilerini de bu süreçle birlikte geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.