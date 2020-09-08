Uzaktan eğitimin kalitesi artıyor

Microsoft’un uzaktan verimli çalışma platformu Teams, uygulama içindeki Eğitim Öngörüleri özelliğinin içeriğini geliştirdiğini duyurdu. Öğrencilerin etkileşimine ve uzaktan eğitimin etkilerine dair daha sağlıklı şekilde analiz yapılabilmesini sağlayan yeni içerikler sayesinde, eğitimcilerin trendleri görmesi, iyileştirme çalışmaları yapması, yeni öğrenme ve öğretme stratejileri geliştirmesi kolaylaşıyor.

Microsoft Teams, uzaktan eğitime geçiş yapılan dönemde çevrimiçi sınıflar kurulması, ders programlarının ve ödevlerin güvenle takip edilmesi gibi konularda eğitim kurumlarına özel çözümler sunarak, Türkiye’de 600 bini aşkın öğrencinin uzaktan online eğitim almasını sağlamıştı.

Covid-19 pandemisinin yarattığı karantina ve sosyal mesafe şartları nedeniyle beklenmedik şekilde uzaktan eğitime geçiş yapmak durumunda kalan eğitim kurumları, yeni eğitim-öğretim yılında da uzaktan ve hibrit şekilde eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Fakülteler, öğretmenler ve eğitim liderleri hükümetlerin açıkladığı uygulamalar çerçevesinde, sürecin başında yaşanılan aksaklıkları tekrar yaşamamak, adaptasyon sürecini doğru yönetmek ve bu yeni eğitim modelinin kalitesini yükseltmek adına çaba gösteriyor.

Microsoft’un uzaktan verimli çalışma platformu Teams, uzaktan eğitime geçiş yapılan dönemde çevrimiçi sınıflar kurulması, ders programlarının ve ödevlerin güvenle takip edilmesi gibi konularda eğitim kurumlarına özel çözümler sunarak, Türkiye’de 600 bini aşkın öğrencinin uzaktan online eğitim almasını sağlamıştı. Masaüstü bilgisayarlarda ve tarayıcılarda, iOS ve Android cihazlarda her yerden ücretsiz kullanım imkânı sunan Teams, uygulama içindeki Eğitim Öngörüleri (Education Insights) özelliğinin içeriğini geliştirdiğini duyurdu. Öğrencilerin etkileşimine ve uzaktan eğitimin etkilerine dair daha sağlıklı şekilde analiz yapılabilmesini sağlayan yeni içerikler sayesinde eğitimcilerin trendleri görmesi, iyileştirme çalışmaları yapması, yeni öğrenme ve öğretme stratejileri geliştirmesi kolaylaşıyor.

Yenilenen uygulama ile;

Uzaktan eğitim şartlarında eğitimin bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması; risk grubundaki öğrencilerin etkileşimlerinin takip edilmesi,

Farkı okul ve sınıf seviyelerinde etkileşim ve bağlılık trendlerinin belirlenmesi,

Uzaktan komut vermede en başarılı kurumların belirlenmesİ, okul ve sistem seviyesinde öngörülerin liderlerle paylaşılması,

Eğitim liderlerinin tek tıklamayla dijital etkileşim raporları düzenlemelerine uyum sağlaması mümkün oluyor.

Microsoft Türkiye Pazarlama Grup Direktörü Ozan Öncel, Teams’e eklenen yeni özelliklerle ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Uzaktan ve hibrit eğitim; öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere eğitim dünyasının tüm paydaşları için zorlu bir deneyim oldu. Herhangi bir deneyimi iyileştirmek için takip ve analiz kabiliyetini güçlendirmek gerekir. Microsoft, Teams’e getirdiği yeni özelliklerle eğitmenlere daha fazla veri sunarak, analiz kabiliyetlerini arttırıyor. Daha fazla veriye dayanan daha doğru analizler yapılabildiğinde, eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik adımlar da aynı ölçüde doğru ve etkili oluyor”.

Eğitim için Microsoft Teams kullananlar, sadece uygulamayı indirerek Öngörüler içinde yer alan yeni özelliklere ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekler.