Uzaktan eğitime Erasmus desteği

Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirilen ‘2021 Dönemi Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu (KA130) Başvuru Sonuçları’, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandı. Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) de yer aldığı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri konsorsiyumu da akreditasyon sürecini başarıyla geçti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar uzaktan eğitimde üniversiteler arasında yapılan işbirliklerinin kaliteyi artıracağını söyledi.

Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ programı kapsamında ‘Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu’ başvurularının değerlendirme sürecini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesinin de içinde yer aldığı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri konsorsiyumu da akreditasyon sürecini başarıyla geçti. Trabzon Üniversitesinin başvurusunu yaptığını; Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin de konsorsiyumda yer aldığı 2021-1-TR01-KA130-HED-000005861 numaralı Erasmus+ programı için hibe tahsisatı önümüzdeki dönemde duyurulacak. 7 yıl sürecek program ile birlikte son dönemde artan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik bilimsel ve akademik çalışmalar yapılacak.

Katkı sağlayacak

Dokuz Eylül Üniversitesinin uzaktan eğitimde yaptığı bilimsel çalışmaları işbirlikleri ile güçlendirdiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversite olarak uzaktan eğitimde sahip olduğumuz güçlü teknolojik altyapıyı ve online çalışmaları her geçen gün geliştiriyor; bu alanda diğer üniversitelerimiz ile ortak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Proje kapsamında yapılacak uygulamaların hem ulusal hem de uluslararası alanda uzaktan eğitime önemli katkılar sağlayacağının ve kaliteyi artıracağının farkındayız. Türkiye Ulusal Ajansının, Erasmus+ programında kalite değerlendirmesinden geçerek konsorsiyum içinde yer alan üniversitelerimizi tebrik ediyor; projede yer alacak akademik personellere başarılar diliyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM) Müdürü Prof. Dr. Bahar Baran ise "Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri konsorsiyumumuz için ilk aşama tamamlandı. Şimdi ise sıra hibe miktarının belirlenmesine geldi. Paydaşlarımızla birlikte program üyesi ülkelerde eğitim faaliyetlerine katılacak ve uzaktan eğitimde kalitenin yükseltilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Programın amacı

7 yıl süreli Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri Konsorsiyumu Akreditasyon Programı ile uzaktan eğitim alanında çalışan personelin mesleki ve kişisel gelişiminin desteklenmesi sağlanacak; istihdam potansiyeli olan bireylere alana özgü yetkinlik kazandırılacak. Erasmus+ programı ile ayrıca, yenilikçi bir uzaktan eğitim modelinin ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaştırılması da hedefleniyor. Trabzon Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin yer aldığı konsorsiyum ile eğitim ve öğretim için personel hareketlilikleri, çalışmalar için öğrenci hareketliliği, staj için öğrenci hareketliliği ve karma yoğun program faaliyetleri gerçekleştirilecek. Erasmus+ programları ile ayrıca karşılıklı öğrenme ve iyi uygulama değişimlerinin uygulanması hedefleniyor. İleriye dönük bilgi, beceri ve yetkinlik sağlayan programlar, yükseköğretimde yenilikler üretilmesine ve uygulanmasına katkı sağlıyor.