banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Büşra hemşireye Sağlık Bakanı Koca’dan destek mesajı
Büşra hemşireye Sağlık Bakanı Koca’dan destek mesajı
THY, pilot maaşlarında yüzde 50 kesintiye gidecek
THY, pilot maaşlarında yüzde 50 kesintiye gidecek
İkinci dalga Koronavirüs tedbirleri
İkinci dalga Koronavirüs tedbirleri

Uzaktan eğitimde ilk 21 güne odaklanın

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PAZARTESİ GÜNÜ UZAKTAN EĞİMLE BAŞLADI. YÜZ YÜZE EĞİTİMLER İSE KORONAVİRÜS SALGINININ SEYRİNE GÖRE, 21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK. ONLİNE EĞİTİME ODAKLANABİLMEK İÇİN EN ÖNEMLİ KRİTERİN ÖĞRENCİNİN, ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK OLDUĞUNU ALTINI ÇİZEN UĞUR OKULLARI PDR VE AR-GE'DEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BARIŞ SEZGİN “ÇOCUĞUNUZA GÜNÜNÜ PLANLAMASI, DEĞERLENDİRMESİ VE HEDEF KOYMASI KONUSUNDA DESTEK OLUN. UNUTMAYALIM DAVRANIŞLAR 21 GÜNDE ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞÜR” DEDİ.

Eğitim 01.09.2020, 11:32
2
Uzaktan eğitimde ilk 21 güne odaklanın

Yeni eğitim-öğretim yılı pazartesi günü uzaktan eğimle başladı. Yüz yüze eğitimler ise korona virüs salgınının seyrine göre, 21 Eylül’de başlayacak. Online eğitime odaklanabilmek için en önemli kriterin öğrencinin, öz düzenleme becerilerini geliştirmek olduğunu altını çizen Uğur Okulları PDR ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, “Çocuğunuza gününü planlaması, değerlendirmesi ve hedef koyması konusunda destek olun. Unutmayalım davranışlar 21 günde alışkanlığa dönüşür” dedi.

Teknoloji ile iç içe büyüyen yeni nesil, geçtiğimiz yıldan bu yana dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretime de online olarak devam etti. Uzaktan eğitim sürecine, ergenlik grubundaki çocuklar daha kolay uyum sağlarken, ebeveynler küçük yaş gruplarında motivasyonu sağlamak konusunda problemler yaşadı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı virüsün yayılma durumuna göre uzaktan eğitimi de gündemine almış durumda. Bu noktada yeni dönemde, çocukların online eğitim konusunda motivasyonunu yüksek tutmak adına ebeveynlere büyük görev düşüyor.

Çocuğunuzla birlikte ortak kurallar koyun

Ebeveynler ve çocukların mutlaka aralarına belli sınırlar koyması gerektiğine dikkat çeken Uğur Okulları PDR ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, “Ev özel yaşam merkezi, okul ya da iş yeri ise kamusal yaşam merkezidir. Mart ayından bu yana içinde bulunduğumuz süreçte iki yaşam merkezi aynı ortama taşındı. Bu nedenle okuldaki kurallar evde de olmalı. Kurallar mutlaka çocukla birlikte belirlenmeli, bu ortaklık çocuğun kuralları içselleştirmesine yardımcı olur. İkincisi ebeveynler kural koyma noktasına tutarlı olmalı ve kuralların uygulanması konusunda süreklilik sağlanmalı. Pazartesi uygulanan bir kural cuma günü bozulmamalı” dedi.

Hedefe ulaştıkça içsel motivasyon artar

Teknolojiyi doğru kullanma ve başarılı bir ‘canlı ders’ deneyimi için gerekli ilk unsurun, öz düzenleme becerilerini geliştirmek olduğunu altını çizen Sezgin sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuğun bir gününü planlayıp, o günü yaşayıp, günün sonunda değerlendirmesine ve ertesi gün için kendisine hedef koymasına, kendi sorumluluklarını yerine getirmesine, bununla ilgili kendine motivasyon oluşturmasına öz düzenleme denir. Küçük yaş gruplarında aileler bu desteği sağlarsa hem çocuğa sorumluluk vermiş olur hem de hedef göstermiş olur. Bir insanı motive eden en önemli unsur hedef göstermektir. Hedef yoksa motivasyon yoktur. Ancak çocukları en çok, kısa süreli hedefler harekete geçirir. Örnek verecek olursak; matematikten 25 puan alan bir çocuğa 60 hedefi koymak korkutur ama 35 hedeflendiğinde iş kolaylaşır. Çünkü çocuk hedefe ulaştıkça içsel motivasyonu artar.”

21 günde alışkanlık haline gelir

Davranışların 21 günde alışkanlığa dönüştüğünü belirten Barış Sezgin, düşünce, eylem ve alışkanlık gerçeğine vurgu yaptı. Sezgin “Hayatın tüm süreçlerinde olduğu gibi uzaktan eğitimde de başarılı olmak isteyen bir çocuk, bunu eyleme geçirmeli ve daha çok çalışmalı. Bu ilk etapta hiç kolay olmasa da 21 günün sonunda alışkanlığa dönüşeceği için çocuğa kolay gelecektir. Bunun yanı sıra ailelerin çocuğa destek olmak adına dikkat çeldiricileri de çalışma ortamından uzak tutması gerekiyor. Ortam ne kadar sade olursa ders o kadar verimli geçer. Tıpkı sınıf ortamında olduğu gibi ses ve ışık rahatsız edici olmamalı, mümkünse pencere kenarında ders yapılmamalı. Çocuklar uzaktan eğitim molalarında ekran başından kalkarak fiziksel aktiviteler içeren oyunlar oynamalı. Öte yandan online eğitimde motivasyonun sağlanması anlamında öğretmenlere de büyük görev düşüyor. 6 yaşında bir çocuğun dikkatinin dağılması çok olağandır, öğretmenler çocuğu aktif tutmalı, öğrettikleri konuyu oyunlaştırmalı. Çocukların merak duygunu uyandıracak sorular sormalı. Çünkü küçük yaş grubu merak ederse öğrenir” diye konuştu.

Çocukların meslekleri oyunculuktur

Çocukların da özgürlük alanları olduğunu hatırlatan Sezgin “Çünkü çocukların en ciddi işi oyundur. Çocukların meslekleri oyunculuktur. Oyun için uygun ortamlar oluşturmalı. Ebeveynler çocuklarının oyun ihtiyaçlarını karşılamalı ve birlikte oyunlar oynamalı” dedi.

Ekran süresi değil içerik önemli

Öte yandan çocukların eğitim dışında ekran karşısında bireysel zaman geçirme süresine de dikkat çeken Sezgin sözlerini şöyle noktaladı: “4-7 yaş arasındaki bir çocuk 45 dakikadan fazla ekran karşısında kalmamalı. 7-12 yaş arası için bu süre 1 saattir. Ancak ekran süreleri konusunda asıl belirleyici olan içerik olmalı. İlkokul çağındaki bir çocuk bilgisayarı bilgilenme amaçlı kullanıyorsa zaman sınırı olmamalı ancak çocuk bilgisayarda oyun oynuyor ya da youtuber’ları takip ediyorsa içerikler mutlaka ailelerin gözetimi altında olmalı. Teknoloji bağımlılığı çocuğa sınır konmaması sonucu oluşan bir durum.”

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25